СМИ: в кабинете Трампа обсуждают возможность его импичмента
05:26 07.01.2021 (обновлено: 07:35 07.01.2021)
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Некоторые члены администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность использования 25-й поправки к конституции, чтобы отстранить его от власти на фоне захвата его сторонниками здания Капитолия, сообщает CBS News.
Как отмечает телеканал, использование этой поправки позволит передать полномочия Трампа вице-президенту Майку Пенсу. Пока авторы инициативы не представляли Пенсу какие-либо предложения.
Двадцать пятая поправка к Конституции США закрепляет правило, согласно которому вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий лидера страны. Поправка также определяет порядок установления временной недееспособности президента.
Ранее член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов, а также помощник спикера палаты представителей потребовали привлечь Трампа к ответственности.
На Капитолийском холме в среду произошли беспорядки, протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. По крайней мере четыре человека погибли. Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, призывая их идти к Капитолию.
Позднее действующий президент призвал своих сторонников разойтись по домам.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>