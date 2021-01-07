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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/tramp-1592196881.html
СМИ: в кабинете Трампа обсуждают возможность его импичмента
СМИ: в кабинете Трампа обсуждают возможность его импичмента
Некоторые члены администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность использования 25-й поправки к конституции, чтобы отстранить его от власти на... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T05:26
2021-01-07T07:35
беспорядки в вашингтоне
майк пенс
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Некоторые члены администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность использования 25-й поправки к конституции, чтобы отстранить его от власти на фоне захвата его сторонниками здания Капитолия, сообщает CBS News.Как отмечает телеканал, использование этой поправки позволит передать полномочия Трампа вице-президенту Майку Пенсу. Пока авторы инициативы не представляли Пенсу какие-либо предложения. Двадцать пятая поправка к Конституции США закрепляет правило, согласно которому вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий лидера страны. Поправка также определяет порядок установления временной недееспособности президента.Ранее член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов, а также помощник спикера палаты представителей потребовали привлечь Трампа к ответственности.На Капитолийском холме в среду произошли беспорядки, протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. По крайней мере четыре человека погибли. Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, призывая их идти к Капитолию.Позднее действующий президент призвал своих сторонников разойтись по домам.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
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майк пенс, дональд трамп, сша, в мире

СМИ: в кабинете Трампа обсуждают возможность его импичмента

05:26 07.01.2021 (обновлено: 07:35 07.01.2021)
 
© REUTERS / Jim BourgПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Jim Bourg
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Некоторые члены администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность использования 25-й поправки к конституции, чтобы отстранить его от власти на фоне захвата его сторонниками здания Капитолия, сообщает CBS News.
Как отмечает телеканал, использование этой поправки позволит передать полномочия Трампа вице-президенту Майку Пенсу. Пока авторы инициативы не представляли Пенсу какие-либо предложения.
Двадцать пятая поправка к Конституции США закрепляет правило, согласно которому вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий лидера страны. Поправка также определяет порядок установления временной недееспособности президента.
Ранее член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов, а также помощник спикера палаты представителей потребовали привлечь Трампа к ответственности.
На Капитолийском холме в среду произошли беспорядки, протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. По крайней мере четыре человека погибли. Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, призывая их идти к Капитолию.
Позднее действующий президент призвал своих сторонников разойтись по домам.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Беспорядки в ВашингтонеМайк ПенсДональд ТрампСШАВ мире
 
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