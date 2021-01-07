https://ria.ru/20210107/tramp-1592196881.html

СМИ: в кабинете Трампа обсуждают возможность его импичмента

СМИ: в кабинете Трампа обсуждают возможность его импичмента

Некоторые члены администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность использования 25-й поправки к конституции, чтобы отстранить его от власти на... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T05:26

2021-01-07T05:26

2021-01-07T07:35

беспорядки в вашингтоне

майк пенс

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592162130_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5fcd71dca4831a5a88b7d22a7886ef3f.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Некоторые члены администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность использования 25-й поправки к конституции, чтобы отстранить его от власти на фоне захвата его сторонниками здания Капитолия, сообщает CBS News.Как отмечает телеканал, использование этой поправки позволит передать полномочия Трампа вице-президенту Майку Пенсу. Пока авторы инициативы не представляли Пенсу какие-либо предложения. Двадцать пятая поправка к Конституции США закрепляет правило, согласно которому вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий лидера страны. Поправка также определяет порядок установления временной недееспособности президента.Ранее член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов, а также помощник спикера палаты представителей потребовали привлечь Трампа к ответственности.На Капитолийском холме в среду произошли беспорядки, протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. По крайней мере четыре человека погибли. Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, призывая их идти к Капитолию.Позднее действующий президент призвал своих сторонников разойтись по домам.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/tramp-1592196726.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, дональд трамп, сша, в мире