https://ria.ru/20210107/tramp-1592192897.html

Губернатор штата Вермонт считает, что Трамп должен уйти в отставку

Губернатор штата Вермонт считает, что Трамп должен уйти в отставку

Губернатор штата Вермонт Фил Скотт, который как и действующий президент США является членом Республиканской партии, считает, что Дональд Трамп должен уйти в... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T03:45

2021-01-07T03:45

2021-01-07T03:45

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вермонт

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Губернатор штата Вермонт Фил Скотт, который как и действующий президент США является членом Республиканской партии, считает, что Дональд Трамп должен уйти в отставку, либо его следует отстранить.Как написал Скотт в Twitter, участники акции протеста у Капитолия в Вашингтоне активно нападали на сотрудников полиции и "президент США в ответе за это мероприятие".По мнению Скотта, Трамп организовал кампанию, чтобы вызвать волнения и отменить итоги свободных, честных и законных выборов."Президент Трамп должен уйти в отставку или быть отстранен от должности своим кабинетом или конгрессом", - написал Скотт.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Избранным президентом по итогам прошедшего голосовании считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/tramp-1592192459.html

вермонт

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, вермонт, вашингтон (город), сша, в мире