https://ria.ru/20210107/tramp-1592192459.html

Сенатор-демократ призвал заморозить Twitter Трампа на две недели

Сенатор-демократ призвал заморозить Twitter Трампа на две недели

Аккаунт президента США Дональда Трампа надо заморозить не на 12 часов, а на две недели, считает сенатор-демократ Джо Манчин. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T03:39

2021-01-07T03:39

2021-01-07T03:39

беспорядки в вашингтоне

дональд трамп

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сша

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Аккаунт президента США Дональда Трампа надо заморозить не на 12 часов, а на две недели, считает сенатор-демократ Джо Манчин.Ранее Twitter объявил о заморозке аккаунта Трампа из-за нескольких публикаций о фальсификации выборов."Двенадцати часов недостаточно. Он опасен для нашей демократии и должен быть отлучен от Twitter на следующие 14 дней", - написал сенатор в Twitter.Согласно предложению сенатора, аккаунт Трампа должен быть разморожен уже после инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая должна пройти 20 января.В среду сторонники действующего президента США Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Избранным президентом по итогам прошедшего голосовании считается демократ Байден, но Трамп не признает поражения. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592191847.html

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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире