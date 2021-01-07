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Сенаторы потребовали привлечь Трампа к ответственности из-за протестов
Сенаторы потребовали привлечь Трампа к ответственности из-за протестов
Сенаторы-демократы, а также помощник спикера палаты представителей США потребовали привлечь действующего президента Дональда Трампа к ответственности после... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T02:57
2021-01-07T02:57
2021-01-07T06:27
беспорядки в вашингтоне
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Сенаторы-демократы, а также помощник спикера палаты представителей США потребовали привлечь действующего президента Дональда Трампа к ответственности после захвата его сторонниками здания конгресса.Ранее член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Трампу в связи с протестами в Вашингтоне.Ее коллега Элизабет Уоррен назвала случившееся попыткой переворота и также возложила ответственность за это на Трампа. Подобным образом высказался и сенатор Эд Марки.Сенатор-республиканец Митт Ромни также назвал ситуацию в столице США "восстанием, которое подстрекал президент". "То, что произошло сегодня здесь, было восстанием, которое подстрекал президент Соединенных Штатов", - заявил он. Сенатор назвал Трампа "человеком с уязвленной гордостью", который "намеренно дезинформировал своих сторонников два месяцев, а затем поощрил на их действия сегодня утром".Помощник спикера палаты представителей Кэтрин Кларк сравнила президента с предателем страны и конституции, также призвав отстранить его от должности.Ранее на Капитолийском холме произошли беспорядки, протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. По крайней мере один человек погиб. Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, призывая их идти к Капитолию. Позднее действующий президент призвал своих сторонников разойтись по домам.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости.
Сенаторы-демократы, а также помощник спикера палаты представителей США
потребовали привлечь действующего президента Дональда Трампа
к ответственности после захвата его сторонниками здания конгресса.
Ранее член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Трампу в связи с протестами в Вашингтоне
.
"Эта жестокая толпа и президент, который подогрел их ярость, должны быть приведены к ответственности. Им нельзя позволять ни на минуту более затягивать наши демократические процессы", - написала в Twitter
сенатор Патти Мюррей.
Ее коллега Элизабет Уоррен
назвала случившееся попыткой переворота и также возложила ответственность за это на Трампа. Подобным образом высказался и сенатор Эд Марки.
"Дональд Трамп несет ответственность за сегодняшний переворот на Капитолии
и атаку на наши власть и демократию. Он прямая угроза нашей стране. Его надо подвергнуть импичменту, снять с должности и запретит когда-либо занимать должности снова", - написал он в Twitter
.
Сенатор-республиканец Митт Ромни также назвал ситуацию в столице США "восстанием, которое подстрекал президент". "То, что произошло сегодня здесь, было восстанием, которое подстрекал президент Соединенных Штатов", - заявил он. Сенатор назвал Трампа "человеком с уязвленной гордостью", который "намеренно дезинформировал своих сторонников два месяцев, а затем поощрил на их действия сегодня утром".
Помощник спикера палаты представителей Кэтрин Кларк сравнила президента с предателем страны и конституции, также призвав отстранить его от должности.
Ранее на Капитолийском холме произошли беспорядки, протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. По крайней мере один человек погиб. Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, призывая их идти к Капитолию.
Позднее действующий президент призвал своих сторонников разойтись по домам.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>