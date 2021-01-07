https://ria.ru/20210107/tramp-1592190311.html

Сенаторы потребовали привлечь Трампа к ответственности из-за протестов

Сенаторы потребовали привлечь Трампа к ответственности из-за протестов

Сенаторы-демократы, а также помощник спикера палаты представителей США потребовали привлечь действующего президента Дональда Трампа к ответственности после... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T02:57

2021-01-07T02:57

2021-01-07T06:27

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Сенаторы-демократы, а также помощник спикера палаты представителей США потребовали привлечь действующего президента Дональда Трампа к ответственности после захвата его сторонниками здания конгресса.Ранее член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Трампу в связи с протестами в Вашингтоне.Ее коллега Элизабет Уоррен назвала случившееся попыткой переворота и также возложила ответственность за это на Трампа. Подобным образом высказался и сенатор Эд Марки.Сенатор-республиканец Митт Ромни также назвал ситуацию в столице США "восстанием, которое подстрекал президент". "То, что произошло сегодня здесь, было восстанием, которое подстрекал президент Соединенных Штатов", - заявил он. Сенатор назвал Трампа "человеком с уязвленной гордостью", который "намеренно дезинформировал своих сторонников два месяцев, а затем поощрил на их действия сегодня утром".Помощник спикера палаты представителей Кэтрин Кларк сравнила президента с предателем страны и конституции, также призвав отстранить его от должности.Ранее на Капитолийском холме произошли беспорядки, протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. По крайней мере один человек погиб. Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, призывая их идти к Капитолию. Позднее действующий президент призвал своих сторонников разойтись по домам.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/tramp-1592190041.html

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капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире