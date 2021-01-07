https://ria.ru/20210107/tramp-1592181366.html
Член палаты представителей заявила о начале подготовки импичмента Трампу
Член палаты представителей заявила о начале подготовки импичмента Трампу
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с начавшимися в Вашингтоне... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T01:06
2021-01-07T01:06
2021-01-07T01:06
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с начавшимися в Вашингтоне протестами.Ранее в среду сторонники Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на прошедших президентских выборах. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире