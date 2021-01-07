https://ria.ru/20210107/tramp-1592181366.html

Член палаты представителей заявила о начале подготовки импичмента Трампу

Член палаты представителей заявила о начале подготовки импичмента Трампу

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с начавшимися в Вашингтоне... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T01:06

2021-01-07T01:06

2021-01-07T01:06

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с начавшимися в Вашингтоне протестами.Ранее в среду сторонники Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на прошедших президентских выборах. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592179920.html

вашингтон (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире