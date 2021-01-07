https://ria.ru/20210107/tramp-1592178782.html

Twitter пометил обращение Трампа к протестующим как спорное

Twitter пометил обращение Трампа к протестующим как спорное

Twitter пометил видеообращение президента США Дональда Трампа к протестующим как спорное и запретил его комментировать или ретвитить. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T00:47

2021-01-07T00:47

2021-01-07T00:47

беспорядки в вашингтоне

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Twitter пометил видеообращение президента США Дональда Трампа к протестующим как спорное и запретил его комментировать или ретвитить.В видеообращении Трамп назвал прошедшие президентские выборы сфальсифицированными и призвал протестующих, которые захватили здание конгресса, разойтись.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

вашингтон (город)

сша

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дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире