https://ria.ru/20210107/tinkov-1592262542.html

Семья Тинькова потеряла контроль над TCS Group

Семья Тинькова потеряла контроль над TCS Group

Траст семьи предпринимателя Олега Тинькова поручил конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные, после чего его доля в TCS Group сократится до 35... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T17:56

2021-01-07T17:56

2021-01-07T18:17

tcs group holding plc

олег тиньков

экономика

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Траст семьи предпринимателя Олега Тинькова поручил конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные, после чего его доля в TCS Group сократится до 35 процентов, сообщается в опубликованных данных компании на Лондонской бирже. В документе говорится, что компания получила приказ конвертировать 69 914 043 акции класса B, принадлежащие семье Тинькова, в обыкновенные акции класса А, каждой из которых теперь соответствует один голос, а не десять, как это было ранее. "Решение <…> — важная веха в истории группы, она отражает зрелость и качественное развитие "Тинькофф" в качестве публичной компании. Я уверен, это хорошая новость для всех инвесторов! Теперь каждая акция имеет равный вес при голосовании", — отмечается в послании бизнесмена. Тиньков уверен, что конвертация акций позволит провести более широкие изменения в корпоративном управлении. Он также анонсировал новые преобразования в компании.

https://ria.ru/20201219/tinkov-1590044507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tcs group holding plc, олег тиньков, экономика