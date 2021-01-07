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В США выявили более 253 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 253 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 253 тысячи, скончались 3865 человек, сообщает университет... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:31
2021-01-07T16:31
2021-01-07T16:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 253 тысячи, скончались 3865 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 253 145 случаев заражения COVID-19.Ранее в США зафиксировали рекорд, были выявлены почти 300 тысяч случаев заражения.Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 21 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 361 тысячи заболевших. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире