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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210107/ssha-1592223560.html
Премьер Нидерландов призвал Трампа признать Байдена новым президентом США
Премьер Нидерландов призвал Трампа признать Байдена новым президентом США
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Дональда Трампа признать Джо Байдена новым президентом США. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T12:11
2021-01-07T12:11
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
марк рютте
джо байден
нидерланды
сша
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Дональда Трампа признать Джо Байдена новым президентом США.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210107/tramp-1592223270.html
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дональд трамп, марк рютте, джо байден, нидерланды, сша, в мире

Премьер Нидерландов призвал Трампа признать Байдена новым президентом США

12:11 07.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Дональда Трампа признать Джо Байдена новым президентом США.

"Ужасные кадры из Вашингтона. Дорогой Дональд Трамп, признай сегодня Джо Байдена как следующего президента", - написал Рютте в своём Twitter.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Джорджии - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампМарк РюттеДжо БайденНидерландыСШАВ мире
 
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