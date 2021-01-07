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Премьер Нидерландов призвал Трампа признать Байдена новым президентом США
Премьер Нидерландов призвал Трампа признать Байдена новым президентом США
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Дональда Трампа признать Джо Байдена новым президентом США. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T12:11
2021-01-07T12:11
2021-01-07T12:11
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
марк рютте
джо байден
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в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Дональда Трампа признать Джо Байдена новым президентом США.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210107/tramp-1592223270.html
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дональд трамп, марк рютте, джо байден, нидерланды, сша, в мире