https://ria.ru/20210107/ssha-1592223560.html

Премьер Нидерландов призвал Трампа признать Байдена новым президентом США

Премьер Нидерландов призвал Трампа признать Байдена новым президентом США

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Дональда Трампа признать Джо Байдена новым президентом США. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T12:11

2021-01-07T12:11

2021-01-07T12:11

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

марк рютте

джо байден

нидерланды

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Дональда Трампа признать Джо Байдена новым президентом США.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/tramp-1592223270.html

нидерланды

сша

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дональд трамп, марк рютте, джо байден, нидерланды, сша, в мире