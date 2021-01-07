https://ria.ru/20210107/ssha-1592181903.html

СМИ: в США планируют продолжить подсчет голосов в безопасном месте

СМИ: в США планируют продолжить подсчет голосов в безопасном месте

Сенаторы планируют продолжить подсчет голосов избирателей в безопасном месте, где сейчас находятся, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T01:12

2021-01-07T01:12

2021-01-07T01:32

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Сенаторы планируют продолжить подсчет голосов избирателей в безопасном месте, где сейчас находятся, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате.По словам источника, законодатели не планируют расходиться, пока подсчет не будет завершен.Между тем, по данным CNN, эвакуация лидеров конгресса продолжается. По словам источника телеканала, они будут доставлены на вашингтонскую военную базу Форт Макнэйр.Конгресс в соответствии с конституцией США должен был утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал Байден, набрав 306 голосов против 232 у действующего президента Дональда Трампа, который не признал поражение.Вскоре после начала заседания обеих палат конгресса протестующие, прибывшие в Вашингтон, чтобы выразить поддержку Трампу, ворвались в конгресс и окружили его. Работа конгресса была прекращена, законодатели эвакуированы. Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. У здания Капитолия произошли столкновения сторонников Трампа и полиции. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592180810.html

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капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире