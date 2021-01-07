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Специалист назвал способы ускорить работу старого смартфона
Специалист назвал способы ускорить работу старого смартфона
Со временем любой смартфон начинает работать медленно и выходит из строя. Причин много – и долгое время использования, и снижение качества работы аккумулятора... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T01:14
2021-01-07T01:14
gps
денис кусков
технологии
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Со временем любой смартфон начинает работать медленно и выходит из строя. Причин много – и долгое время использования, и снижение качества работы аккумулятора или процессора, и наличие массы приложений. Чтобы разогнать работу смартфона, стоит стереть приложения, которые вам не нужны, а также анимацию, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков."В принципе, если у вас есть достаточно денег, то, конечно же, спустя три-четыре года желательно заменить смартфон на новый, учитывая, что новые приложения требуют больше памяти, больше возможностей, быстрейшей работы процессора", - уточнил он.Также есть варианты, которые "позволяют облегчить жизнь смартфона". Прежде всего, стоит удалить те приложения, которые не используются, а также убрать анимацию, чтобы обеспечить лучшее функционирование процессора. Если смартфон перестает работать, то можно сбросить его к заводским настройкам, сохранив резервную копию для того, чтобы восстановить ее впоследствии на этом смартфоне, или же переписать ее на жесткий диск или на ноутбук.Стоит также отключить геолокацию и GPS, чтобы не тратились резервы смартфона, а если они вам необходимы, стоит включать их только при использовании", - заключил Кусков.
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gps, денис кусков, технологии

Специалист назвал способы ускорить работу старого смартфона

01:14 07.01.2021
 
© Depositphotos / Diego CervoДевушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Depositphotos / Diego Cervo
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Со временем любой смартфон начинает работать медленно и выходит из строя. Причин много – и долгое время использования, и снижение качества работы аккумулятора или процессора, и наличие массы приложений. Чтобы разогнать работу смартфона, стоит стереть приложения, которые вам не нужны, а также анимацию, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
"В принципе, если у вас есть достаточно денег, то, конечно же, спустя три-четыре года желательно заменить смартфон на новый, учитывая, что новые приложения требуют больше памяти, больше возможностей, быстрейшей работы процессора", - уточнил он.
Также есть варианты, которые "позволяют облегчить жизнь смартфона". Прежде всего, стоит удалить те приложения, которые не используются, а также убрать анимацию, чтобы обеспечить лучшее функционирование процессора.
Если смартфон перестает работать, то можно сбросить его к заводским настройкам, сохранив резервную копию для того, чтобы восстановить ее впоследствии на этом смартфоне, или же переписать ее на жесткий диск или на ноутбук.
Стоит также отключить геолокацию и GPS, чтобы не тратились резервы смартфона, а если они вам необходимы, стоит включать их только при использовании", - заключил Кусков.
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GPSДенис КусковТехнологии
 
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