https://ria.ru/20210107/siriya-1592182475.html
Сирийские военные рассказали об ударе Израиля
Сирийские военные рассказали об ударе Израиля
Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии из воздушного пространства оккупированных Голанских высот, сообщается в официальном заявлении армии САР. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T01:15
2021-01-07T01:15
2021-01-07T02:12
война в сирии
голанские высоты
сирия
дамаск (город)
израиль
в мире
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БЕЙРУТ, 7 янв - РИА Новости. Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии из воздушного пространства оккупированных Голанских высот, сообщается в официальном заявлении армии САР.Ранее сообщалось, что ПВО Сирии отразили атаки Израиля к югу от Дамаска.Сирийские власти неоднократно обращались в СБ ООН с требованием принять меры и прекратить открытую агрессию Израиля против Сирии, однако удары израильских ВВС по объектам в САР, в том числе по позициям регулярной армии в разных провинциях, продолжаются.
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/putin-1592164416.html
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голанские высоты, сирия, дамаск (город), израиль, в мире