https://ria.ru/20210107/siriya-1592182475.html

Сирийские военные рассказали об ударе Израиля

Сирийские военные рассказали об ударе Израиля

Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии из воздушного пространства оккупированных Голанских высот, сообщается в официальном заявлении армии САР. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T01:15

2021-01-07T01:15

2021-01-07T02:12

война в сирии

голанские высоты

сирия

дамаск (город)

израиль

в мире

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БЕЙРУТ, 7 янв - РИА Новости. Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии из воздушного пространства оккупированных Голанских высот, сообщается в официальном заявлении армии САР.Ранее сообщалось, что ПВО Сирии отразили атаки Израиля к югу от Дамаска.Сирийские власти неоднократно обращались в СБ ООН с требованием принять меры и прекратить открытую агрессию Израиля против Сирии, однако удары израильских ВВС по объектам в САР, в том числе по позициям регулярной армии в разных провинциях, продолжаются.

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/putin-1592164416.html

голанские высоты

сирия

дамаск (город)

израиль

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2021

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голанские высоты, сирия, дамаск (город), израиль, в мире