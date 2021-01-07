Институты США смогли доказать свою силу, заявила президент Грузии
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протест Дональд Трамп Вашингтон сша 6 января 2021 конгресс капитолий
ТБИЛИСИ, 7 янв - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что несмотря на тревожные события, американские институты смогли доказать свою силу и стойкость.
"Соединенные Штаты поддерживают путь Грузии к свободе и демократии на протяжении 30 лет. США являются для нас образцом для подражания. Несмотря на вчерашние тревожные сцены, американские институты смогли доказать свою силу и стойкость в условиях насилия. Грузии нужна сильная Америка как лидер в демократическом мире",- написала Зурабишвили в Twitter.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.