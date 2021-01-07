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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210107/sila-1592245718.html
Институты США смогли доказать свою силу, заявила президент Грузии
Институты США смогли доказать свою силу, заявила президент Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что несмотря на тревожные события, американские институты смогли доказать свою силу и стойкость. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T15:31
2021-01-07T15:31
выборы президента сша — 2020
саломе зурабишвили
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 7 янв - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что несмотря на тревожные события, американские институты смогли доказать свою силу и стойкость.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
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саломе зурабишвили, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, грузия, в мире

Институты США смогли доказать свою силу, заявила президент Грузии

15:31 07.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протест Дональд Трамп Вашингтон сша 6 января 2021 конгресс капитолий
Акция протест Дональд Трамп Вашингтон сша 6 января 2021 конгресс капитолий - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 7 янв - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что несмотря на тревожные события, американские институты смогли доказать свою силу и стойкость.

"Соединенные Штаты поддерживают путь Грузии к свободе и демократии на протяжении 30 лет. США являются для нас образцом для подражания. Несмотря на вчерашние тревожные сцены, американские институты смогли доказать свою силу и стойкость в условиях насилия. Грузии нужна сильная Америка как лидер в демократическом мире",- написала Зурабишвили в Twitter.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
 
Выборы президента США — 2020Саломе ЗурабишвилиДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАГрузияВ мире
 
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