https://ria.ru/20210107/sila-1592245718.html

Институты США смогли доказать свою силу, заявила президент Грузии

Институты США смогли доказать свою силу, заявила президент Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что несмотря на тревожные события, американские институты смогли доказать свою силу и стойкость. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T15:31

2021-01-07T15:31

2021-01-07T15:31

выборы президента сша — 2020

саломе зурабишвили

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 7 янв - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что несмотря на тревожные события, американские институты смогли доказать свою силу и стойкость.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592243664.html

вашингтон (город)

сша

грузия

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саломе зурабишвили, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, грузия, в мире