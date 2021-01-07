Свердловские школьники вернутся на очное обучение
© РИА Новости / Александр КряжевУчитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв - РИА Новости. Школьники Свердловской области с 11 января вернутся на очное обучение, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
"Сегодня мы видим, что ситуация с распространением коронавируса стабильна. Фиксируем пусть небольшое, но снижение случаев заболевания в регионе. Система здравоохранения работает устойчиво, без серьезных сбоев. Количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тысяч. Все это дает нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов - от первых до одиннадцатых", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
По его словам, на дистанционном обучении останутся учащиеся средних специальных учебных заведений – по ним решение будет принято дополнительно.
Всего в Свердловской области зарегистрированы 61,3 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 1631 пациент скончался.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.