Свердловские школьники вернутся на очное обучение

"Сегодня мы видим, что ситуация с распространением коронавируса стабильна. Фиксируем пусть небольшое, но снижение случаев заболевания в регионе. Система здравоохранения работает устойчиво, без серьезных сбоев. Количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тысяч. Все это дает нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов - от первых до одиннадцатых", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.