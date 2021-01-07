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Свердловские школьники вернутся на очное обучение
Свердловские школьники вернутся на очное обучение
Школьники Свердловской области с 11 января вернутся на очное обучение, сообщил глава региона Евгений Куйвашев. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T15:43
2021-01-07T15:43
евгений куйвашев
свердловская область
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв - РИА Новости. Школьники Свердловской области с 11 января вернутся на очное обучение, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.По его словам, на дистанционном обучении останутся учащиеся средних специальных учебных заведений – по ним решение будет принято дополнительно.Всего в Свердловской области зарегистрированы 61,3 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 1631 пациент скончался.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евгений куйвашев, свердловская область, общество

Свердловские школьники вернутся на очное обучение

15:43 07.01.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевУчитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска
Учитель химии готовится к дистанционному уроку в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв - РИА Новости. Школьники Свердловской области с 11 января вернутся на очное обучение, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

"Сегодня мы видим, что ситуация с распространением коронавируса стабильна. Фиксируем пусть небольшое, но снижение случаев заболевания в регионе. Система здравоохранения работает устойчиво, без серьезных сбоев. Количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тысяч. Все это дает нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов - от первых до одиннадцатых", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

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По его словам, на дистанционном обучении останутся учащиеся средних специальных учебных заведений – по ним решение будет принято дополнительно.
Всего в Свердловской области зарегистрированы 61,3 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 1631 пациент скончался.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Евгений КуйвашевСвердловская областьОбщество
 
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