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Время прощать. В России празднуют Рождество
Время прощать. В России празднуют Рождество
РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T13:41
2021-01-07T13:41
владимир путин
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рождество христово
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владимир путин, фото, фото, рождество христово

Время прощать. В России празднуют Рождество

13:41 07.01.2021
 
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Один из 12 главных праздников христианства — Рождество Христово — встречают 7 января в Русской православной церкви и в некоторых других поместных православных церквях мира.

Рождество Христово. Патриаршая литургия в храме Христа Спасителя
1 из 9

Один из 12 главных праздников христианства — Рождество Христово — встречают 7 января в Русской православной церкви и в некоторых других поместных православных церквях мира.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем двухтысячелетней давности.

Рождество Христово. Патриаршая литургия в храме Христа Спасителя
2 из 9

Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем двухтысячелетней давности.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом. Христиане верят, что Мария зачала от Святого Духа, непорочно — таким образом, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога.

Рождество Христово. Патриаршая литургия в храме Христа Спасителя
3 из 9

Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом. Христиане верят, что Мария зачала от Святого Духа, непорочно — таким образом, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

"Сегодня великий день, когда мы вспоминаем явление Бога во плоти, а через него явление Божественного разума, Божественной силы, Божественной воли" — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Президент РФ В. Путин посетил Рождественское богослужение
4 из 9

"Сегодня великий день, когда мы вспоминаем явление Бога во плоти, а через него явление Божественного разума, Божественной силы, Божественной воли" — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанк

Накануне 6 января в Церкви встретили Рождественский сочельник или навечерие Рождества Христова. В храмах в этот день шли праздничные богослужения.

Президент РФ В. Путин посетил Рождественское богослужение
5 из 9

Накануне 6 января в Церкви встретили Рождественский сочельник или навечерие Рождества Христова. В храмах в этот день шли праздничные богослужения.

© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Патриарх Кирилл в ночь на 7 января провел рождественское ночное богослужение в храме Христа Спасителя.

Рождество Христово. Патриаршая литургия в храме Христа Спасителя
6 из 9

Патриарх Кирилл в ночь на 7 января провел рождественское ночное богослужение в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области.
Войдя в храм, Путин зажег свечи и приложился к иконе, убранной цветами, затем встал с остальными прихожанами. Температура в храме была такая, что у главы государства, одетого в свитер с высоким горлом и куртку, шел пар изо рта.

Президент РФ В. Путин посетил Рождественское богослужение
7 из 9

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области.
Войдя в храм, Путин зажег свечи и приложился к иконе, убранной цветами, затем встал с остальными прихожанами. Температура в храме была такая, что у главы государства, одетого в свитер с высоким горлом и куртку, шел пар изо рта.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В связи с эпидемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов (как и мирян) обязали носить маски.

Рождество Христово. Патриаршая литургия в храме Христа Спасителя
8 из 9

В связи с эпидемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов (как и мирян) обязали носить маски.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством. "Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. С праздником! С Рождеством!" — сказал глава государства.

Президент РФ В. Путин посетил Рождественское богослужение
9 из 9

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством. "Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. С праздником! С Рождеством!" — сказал глава государства.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
 
Владимир ПутинФотоРождество Христово
 
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