Время прощать. В России празднуют Рождество

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством. "Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. С праздником! С Рождеством!" — сказал глава государства.