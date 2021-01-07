Время прощать. В России празднуют Рождество

Один из 12 главных праздников христианства — Рождество Христово — встречают 7 января в Русской православной церкви и в некоторых других поместных православных церквях мира.
Один из 12 главных праздников христианства — Рождество Христово — встречают 7 января в Русской православной церкви и в некоторых других поместных православных церквях мира.
Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем двухтысячелетней давности.
Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем двухтысячелетней давности.
Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом. Христиане верят, что Мария зачала от Святого Духа, непорочно — таким образом, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога.
Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом. Христиане верят, что Мария зачала от Святого Духа, непорочно — таким образом, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога.
"Сегодня великий день, когда мы вспоминаем явление Бога во плоти, а через него явление Божественного разума, Божественной силы, Божественной воли" — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Сегодня великий день, когда мы вспоминаем явление Бога во плоти, а через него явление Божественного разума, Божественной силы, Божественной воли" — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Накануне 6 января в Церкви встретили Рождественский сочельник или навечерие Рождества Христова. В храмах в этот день шли праздничные богослужения.
Накануне 6 января в Церкви встретили Рождественский сочельник или навечерие Рождества Христова. В храмах в этот день шли праздничные богослужения.
Патриарх Кирилл в ночь на 7 января провел рождественское ночное богослужение в храме Христа Спасителя.
Патриарх Кирилл в ночь на 7 января провел рождественское ночное богослужение в храме Христа Спасителя.
Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области.
Войдя в храм, Путин зажег свечи и приложился к иконе, убранной цветами, затем встал с остальными прихожанами. Температура в храме была такая, что у главы государства, одетого в свитер с высоким горлом и куртку, шел пар изо рта.
Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области.
Войдя в храм, Путин зажег свечи и приложился к иконе, убранной цветами, затем встал с остальными прихожанами. Температура в храме была такая, что у главы государства, одетого в свитер с высоким горлом и куртку, шел пар изо рта.
В связи с эпидемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов (как и мирян) обязали носить маски.
В связи с эпидемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов (как и мирян) обязали носить маски.
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством. "Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. С праздником! С Рождеством!" — сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством. "Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. С праздником! С Рождеством!" — сказал глава государства.