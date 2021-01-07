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Портал "Узнай Москву" подготовил рождественский онлайн-квест
Портал "Узнай Москву" подготовил рождественский онлайн-квест
Портал "Узнай Москву" подготовил рождественский онлайн-квест, посвященный архитектуре храмов столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:24
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Портал "Узнай Москву" подготовил рождественский онлайн-квест, посвященный архитектуре храмов столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."В преддверии Рождества Христова портал "Узнай Москву" приглашает пройти онлайн-квест, посвященный храмовой архитектуре столицы. Участников ждут 10 вопросов", — говорится в сообщении.Вопросы связаны с историей старинного храма Иоанна Воина на Большой Якиманке, архитектурными особенностями храма святителя Спиридона Тримифунтского, событиями, которые произошли в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве после Октябрьской революции, и другими фактами о московских церквях."Столичные храмы во все времена являлись украшением города, история многих из них хранит немало тайн. Портал "Узнай Москву" подготовил квест, пройдя который пользователи узнают больше о памятниках церковной архитектуры. Цифровые возможности портала "Узнай Москву" позволяют пользователям находить интересные сведения и расширять свой кругозор не выходя из дома", — отметил куратор IТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл."Узнай Москву " — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид содержит описания более двух тысяч зданий и сооружений, 659 памятников, 326 музеев, 376 городских территорий, сведения о 267 исторических личностях, более чем 140 тематических маршрутов и 77 онлайн-квестов.
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новости - туризм, новости культуры, храмы, архитектура, москва

Портал "Узнай Москву" подготовил рождественский онлайн-квест

11:24 07.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкХрам Святого ученика Иоанна Воина на улице Большая Якиманка в Москве
Храм Святого ученика Иоанна Воина на улице Большая Якиманка в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Портал "Узнай Москву" подготовил рождественский онлайн-квест, посвященный архитектуре храмов столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"В преддверии Рождества Христова портал "Узнай Москву" приглашает пройти онлайн-квест, посвященный храмовой архитектуре столицы. Участников ждут 10 вопросов", — говорится в сообщении.
Вопросы связаны с историей старинного храма Иоанна Воина на Большой Якиманке, архитектурными особенностями храма святителя Спиридона Тримифунтского, событиями, которые произошли в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве после Октябрьской революции, и другими фактами о московских церквях.
"Столичные храмы во все времена являлись украшением города, история многих из них хранит немало тайн. Портал "Узнай Москву" подготовил квест, пройдя который пользователи узнают больше о памятниках церковной архитектуры. Цифровые возможности портала "Узнай Москву" позволяют пользователям находить интересные сведения и расширять свой кругозор не выходя из дома", — отметил куратор IТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл.
"Узнай Москву " — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид содержит описания более двух тысяч зданий и сооружений, 659 памятников, 326 музеев, 376 городских территорий, сведения о 267 исторических личностях, более чем 140 тематических маршрутов и 77 онлайн-квестов.
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