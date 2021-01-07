https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1592218290.html

Портал "Узнай Москву" подготовил рождественский онлайн-квест

Портал "Узнай Москву" подготовил рождественский онлайн-квест

Портал "Узнай Москву" подготовил рождественский онлайн-квест, посвященный архитектуре храмов столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T11:24

2021-01-07T11:24

2021-01-07T11:24

туризм

новости - туризм

новости культуры

храмы

архитектура

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569954335_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25a514a2d0f381ac42d26166040f1cf9.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Портал "Узнай Москву" подготовил рождественский онлайн-квест, посвященный архитектуре храмов столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."В преддверии Рождества Христова портал "Узнай Москву" приглашает пройти онлайн-квест, посвященный храмовой архитектуре столицы. Участников ждут 10 вопросов", — говорится в сообщении.Вопросы связаны с историей старинного храма Иоанна Воина на Большой Якиманке, архитектурными особенностями храма святителя Спиридона Тримифунтского, событиями, которые произошли в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве после Октябрьской революции, и другими фактами о московских церквях."Столичные храмы во все времена являлись украшением города, история многих из них хранит немало тайн. Портал "Узнай Москву" подготовил квест, пройдя который пользователи узнают больше о памятниках церковной архитектуры. Цифровые возможности портала "Узнай Москву" позволяют пользователям находить интересные сведения и расширять свой кругозор не выходя из дома", — отметил куратор IТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл."Узнай Москву " — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид содержит описания более двух тысяч зданий и сооружений, 659 памятников, 326 музеев, 376 городских территорий, сведения о 267 исторических личностях, более чем 140 тематических маршрутов и 77 онлайн-квестов.

https://ria.ru/20210104/uglich-1590238131.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, новости культуры, храмы, архитектура, москва