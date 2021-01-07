https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1592206591.html

Собянин поздравил москвичей с Рождеством

Собянин поздравил москвичей с Рождеством

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым, пожелав всем здоровья, благополучия и исполнения всех мечт. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T09:16

2021-01-07T09:16

2021-01-07T09:16

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым, пожелав всем здоровья, благополучия и исполнения всех мечт.Он также выразил уверенность в то, что стремление творить добро останется с москвичами на весь год, и что сохранится и "удивительная атмосфера взаимной поддержки, родившаяся в дни пандемии"."Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья. Пусть в Рождество исполнятся ваши самые заветные желания и мечты", - заключил мэр.

https://ria.ru/20210107/rpts-1592206119.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, сергей собянин, москва, общество