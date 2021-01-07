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Религия и мировоззрение
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Собянин поздравил москвичей с Рождеством
Собянин поздравил москвичей с Рождеством
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым, пожелав всем здоровья, благополучия и исполнения всех мечт. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T09:16
2021-01-07T09:16
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
сергей собянин
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым, пожелав всем здоровья, благополучия и исполнения всех мечт.Он также выразил уверенность в то, что стремление творить добро останется с москвичами на весь год, и что сохранится и "удивительная атмосфера взаимной поддержки, родившаяся в дни пандемии"."Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья. Пусть в Рождество исполнятся ваши самые заветные желания и мечты", - заключил мэр.
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религия, новости - религия и мировоззрение, сергей собянин, москва, общество

Собянин поздравил москвичей с Рождеством

09:16 07.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым, пожелав всем здоровья, благополучия и исполнения всех мечт.

"Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот праздник несёт людям радость и надежду, которые так необходимы всем нам в этот сложный период времени. Коронавирус внёс в нашу жизнь ограничения, но ничто не может помешать нам дарить любовь и тепло своим близким, заботиться об одиноких и пожилых людях, обо всех, кто нуждается во внимании", - пишет Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Он также выразил уверенность в то, что стремление творить добро останется с москвичами на весь год, и что сохранится и "удивительная атмосфера взаимной поддержки, родившаяся в дни пандемии".
"Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья. Пусть в Рождество исполнятся ваши самые заветные желания и мечты", - заключил мэр.
Президент РФ Владимир Путин после посещения Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
09:12Религия и мировоззрение
Путин поздравил россиян с Рождеством
 
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