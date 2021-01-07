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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1592183786.html
Путин поздравил россиян с Рождеством
Путин поздравил россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T01:33
2021-01-07T01:33
религия и мировоззрение
рождество христово
владимир путин
новгородская область
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ОСТРОВ ЛИПНО (Новгородская область), 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством.На вопрос, почему, на его взгляд, с религиозной точки зрения в мире происходят такие непростые ситуации, Путин посоветовал обратиться к священнослужителям. "С религиозной точки зрения этот вопрос лучше задать батюшке-священнику. Я могу сказать как светский человек", - сказал он.
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новгородская область
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рождество христово, владимир путин, новгородская область

Путин поздравил россиян с Рождеством

01:33 07.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Рождественское богослужение
Президент РФ В. Путин посетил Рождественское богослужение - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСТРОВ ЛИПНО (Новгородская область), 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством.
"Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. Эта надежда, а порой ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах. С праздником! С Рождеством!" - сказал глава государства после службы в церкви в Новгородской области.
На вопрос, почему, на его взгляд, с религиозной точки зрения в мире происходят такие непростые ситуации, Путин посоветовал обратиться к священнослужителям. "С религиозной точки зрения этот вопрос лучше задать батюшке-священнику. Я могу сказать как светский человек", - сказал он.
Священнослужители во время рождественского богослужения в соборе в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
00:20Религия и мировоззрение
Рождество Христово в Православной церкви
 
Религия и мировоззрениеРождество ХристовоВладимир ПутинНовгородская область
 
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