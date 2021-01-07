Путин поздравил россиян с Рождеством
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Рождественское богослужение
ОСТРОВ ЛИПНО (Новгородская область), 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством.
"Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. Эта надежда, а порой ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах. С праздником! С Рождеством!" - сказал глава государства после службы в церкви в Новгородской области.
На вопрос, почему, на его взгляд, с религиозной точки зрения в мире происходят такие непростые ситуации, Путин посоветовал обратиться к священнослужителям. "С религиозной точки зрения этот вопрос лучше задать батюшке-священнику. Я могу сказать как светский человек", - сказал он.