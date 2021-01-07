https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1591522454.html

"Возможна ошибка". Когда на самом деле родился Иисус Христос

"Возможна ошибка". Когда на самом деле родился Иисус Христос

Православные христиане празднуют Рождество Христово. Считается, что это событие произошло 2021 год назад — от него ведется привычное нам летоисчисление. Однако... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T08:00

2021-01-07T08:00

2021-01-07T14:42

религия и мировоззрение

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. Православные христиане празднуют Рождество Христово. Считается, что это событие произошло 2021 год назад — от него ведется привычное нам летоисчисление. Однако все больше ученых склонны думать, что это не так. О том, когда на самом деле мог появиться на свет Спаситель, — в материале РИА Новости.Старый Новый годВ начале IV века новорожденного Христа славили в основном в катакомбах: на всей территории Римской империи христианство было вне закона. Однако южнее огромного государства последователям Иисуса никто не препятствовал. Аксумское царство, что в Эфиопии, одним из первых официально приняло новую религию.В колыбели эфиопского христианства, городе Аксум, остались святыни того времени. Посмотреть на них ежегодно приезжают тысячи туристов. В городском аэропорту их встречает табличка: "С Новым годом!". Обозначено и число — что удивительно, прибывших поздравляют с… 2014-м.На вопрос о том, почему персонал забыл убрать неактуальную табличку, священник Даниэль Хабеш громко смеется."Нет, это не безалаберность работников. Весь мир встречает 2021 год, а мы — лишь 2014-й. Разница восемь лет", — объясняет он.Парадоксально, но у общемирового и эфиопского календарей одна и та же точка отсчета — от Рождества Христова. Что еще больше изумляет гостей страны."Мы пользуемся древним александрийским календарем, на который ориентировались восточные христиане в первые три века. По нему Спаситель родился в восьмом году нашей эры", — говорит священник.У западных же христиан долгое время не было собственной системы летоисчисления. Они пользовались разными вариантами, среди которым самым популярным был "от начала правления Диоклетиана, нашего главного гонителя". То есть — от 284 года.Лишь в 525-м римский аббат Дионисий Малый привел календарь в порядок: предложил ориентироваться на Рождество Христово. С тех пор этой системой пользуются в большинстве стран мира: делят историю "до Рождества" и "после Рождества". Альтернативное именование — "до и после нашей эры"."Отправной точкой" монах назначил 753 год от основания Рима (римляне вели летоисчисление от этого события). Но вот как он понял, что Христос родился именно тогда — вопрос.Это большая загадка, ведь в Евангелиях ничего не говорится о дате великого для христиан события. Да и вообще про Рождество пишут лишь два из четырех евангелистов — Матфей и Лука.Однако в их Писаниях все же есть зацепки.Календарная неточностьЕвангелист Матфей указывает, что Христос родился "в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода". Тогда к правителю пришли "мудрецы с востока" — увидели звезду, указавшую на рождение "царя иудейского", о чем гласили многочисленные пророчества.Царь Ирод не на шутку встревожился, ведь речь шла о потенциальном политическом конкуренте. Попросил волхвов "тщательно разведать о младенце" и потом все рассказать.Но восточные послы ослушались правителя: из Вифлеема к себе в страну они вернулись обходным путем. "Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов", — повествует Матфей.Это первая зацепка для исследователей: после рождения Христос оставался в Вифлееме и к прибытию волхвов не достиг еще одного-двух лет. Кроме того, как говорится в Евангелии, узнав о намерении Ирода, Иосиф с Марией убежали в Египет. Но там скрывались недолго: Ирод Великий умер и на трон взошел его сын Ирод Архелай.Историки точно установили дату его коронации. Христу тогда было от одного до двух лет. "Дионисий Малый, определивший время рождения Иисуса 753 годом от основания Рима, немного ошибся. Ученые склонны ориентироваться на правление Ирода Великого и дату его смерти. А она хорошо известна историкам — четвертый год до нашей эры", — поясняет библеист Андрей Десницкий. Звезда укажетВполне возможно, что Христос родился даже раньше. Все дело в Вифлеемской звезде — о ее природе ученые спорят давно. В последнее время выбирают в основном между двумя версиями: это либо комета Галлея, либо еще более редкое астрономическое явление — схождение Юпитера и Сатурна.Комету Галлея древние люди видели в пятом году до нашей эры, о чем известно из древнекитайских источников. По времени это совпадает с последними годами жизни царя Ирода Великого.А вот схождение Юпитера и Сатурна произошло немного раньше: его зафиксировали корейские звездочеты."Сейчас отождествление "царской звезды" с "великим схождением" Юпитера и Сатурна признает большинство исследователей. Есть веские научные основания относить рождение Иисуса Христа к промежутку между седьмым и пятым годами до нашей эры", — пишет в исследовании российский библеист Павел Кузенков. Кроме того, по его словам, такая датировка соотносится с важной информацией евангелиста Луки: Христос вышел на проповедь в 29 году нашей эры. Тогда ему, согласно раннехристианскому преданию, было около 35 лет.Однако в том же повествовании от Луки есть важная деталь, которая заставляет некоторых исследователей усомниться, что Иисус родился до наступления нашей эры.Противоречие от ЛукиЛука ничего не говорит про истребление вифлеемских младенцев. Зато он подробно описывает рождение Спасителя: его положили в хлеву в ясли, потому что Марии и Иосифу не хватило места в гостинице. Дело в том, что они не жили в Вифлееме.А пришли туда потому, что в Иудее проводили перепись населения — всем полагалось явиться в города, откуда их род. Вифлеем был "город Давидов", а земные родители Христа принадлежали к нему.С идеей всеобщего учета населения выступил император Август — чтобы упорядочить налогообложение. Евангелист Лука прямо говорит, когда это произошло: "эта перепись была первая в правление Квириния" римской провинцией Сирия, куда входила в том числе и Палестина.Из документов той эпохи известно, что Квириний стал проконсулом Сирии в шестом году нашей эры. Произошло это после изгнания Ирода Архелая — сына Ирода Великого. Этим и объясняется то, что Лука вообще не упоминает об иудейских правителях в контексте рождения Иисуса. То есть, по этой версии, Христос родился 2015 лет назад. Знаменитый иудейский историк Иосиф Флавий пишет, что перепись Квириния и последовавшее за ним увеличение налогов возмутили местное население. Некто Иуда из Галилеи возглавил восстание, которое, впрочем, римляне жестоко подавили. Сегодня некоторые специалисты считают, что упомянутое в Евангелии истребление в Вифлееме — дело рук именно римлян."Не так важно"Однако это лишь теория. Никаких доказательств нет. Гипотезы не подтверждены окончательно. Но и не опровергнуты. Подавляющее большинство ученых уверено лишь в одном: версия Дионисия Малого не соотносится с известными историческими фактами. Поэтому его система летоисчисления, как бы громко это ни звучало, не верна.Однако ею продолжают пользоваться во всем мире. В том числе и христиане. Так, в 2000-м они отметили юбилей Рождества Христова — в Вифлеем приезжали лидеры конфессий. Были там и предстоятели всех поместных православных церквей."С одной стороны, для верующего человека важна историчность событий, связанных со Спасителем. Однако гораздо важнее — сам факт его земного воплощения, смерти и воскресения, несмотря на все неточности в летоисчислении", — говорит доцент кафедры библеистики богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Константин Польсков.Для христиан, по его словам, вопрос о дате рождения Христа значим не настолько, "чтобы ломать копья", ведь он не затрагивает основы вероучения. Не уделяли ему внимания и ранние последователи Иисуса: до IV века они, по словам исследователя, не праздновали Рождество, "хотя считали это событие важным"."Ранние христиане опирались на слова апостола Павла, который делает упор на то, что Христос "умер и воскрес", не упоминая ни о жизни, ни даже об учении. Это мы привыкли хронометрировать все до секунды, а тогда люди жили с другим пониманием истории", — объясняет библеист.Несмотря на это, добавляет он, Церковь готова принять новую точную дату рождения Спасителя. Если, конечно, ученые ее установят.

https://ria.ru/20200417/1570157001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иисус христос, аналитика - религия и мировоззрение, вифлеем, рождество христово, русская православная церковь, православный свято-тихоновский гуманитарный университет, рим, сирия, эфиопия, история, справки