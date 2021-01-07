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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210107/rozhdestvo--1592189380.html
В Русской православной церкви встречают Рождество Христово
В Русской православной церкви встречают Рождество Христово
Один из 12 главных праздников христианства - Рождество Христово - встречают 7 января в Русской православной церкви и в некоторых других поместных православных... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T02:45
2021-01-07T05:07
религия и мировоззрение
иисус христос
римско-католическая церковь
рождество христово
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
сша
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Один из 12 главных праздников христианства - Рождество Христово - встречают 7 января в Русской православной церкви и в некоторых других поместных православных церквях мира, а также католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем двухтысячелетней давности. Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом, который не был "родным" отцом Иисуса. Христиане верят, что Мария зачала от Святого Духа, непорочно - таким образом, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога. Мест в Вифлеемских гостиницах для Иосифа и Марии не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, - там и родился Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота) изображают младенца Иисуса на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, что были неподалеку: о рождении Спасителя им сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы, поскольку увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой."Сегодня великий день, когда мы вспоминаем явление Бога во плоти, а через него явление Божественного разума, Божественной силы, Божественной воли. И как же для всех нас должно быть радостно, что в 2021 году по Рождестве Христовом мы прославляем того самого новорожденного младенца, которого прославляли пастухи в Вифлеемской пещере, которому поклонялись древние мудрецы. Вера о нем как о Спасителе мира содержится в Церкви от тех древних дней до дня сегодняшнего. Да сохраняется вера, которая дает нам возможность отличать добро от зла – в наших сердцах, нашем разуме и сердцах следующих поколений", - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду на проповеди после литургии в столичном храме Христа Спасителя.Патриарх Кирилл в ночь на 7 января провел рождественское ночное богослужение в храме Христа Спасителя. В этом году из-за эпидемии на патриаршее богослужение не пускали людей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями.Накануне 6 января в Церкви встретили Рождественский сочельник или навечерие Рождества Христова. В храмах в этот день шли праздничные богослужения: утром - царские часы, великая вечерня и литургия Василия Великого, вечером – всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром 7 января в храмах также отслужат одну или несколько (раннюю и позднюю) праздничных литургий.Ранее в Русской православной церкви напомнили верующим о необходимости носить маски в храме и не посещать богослужения, в том числе рождественские, при появлении признаков недомогания.В связи с эпидемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов (как и мирян) обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, в том числе во время исповеди. А верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезинфицирующим раствором после каждого причастника, запивку раздавать в одноразовых стаканчиках, помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку по-прежнему нельзя, иконы, крест и Евангелие должны регулярно протирать дезраствором. Если в конкретном храме санитарные меры не соблюдают, священники советуют обратиться к настоятелю, а если он не прислушается, к архиерею.Рождество встречают 7 января члены Русской православной, а также Иерусалимской, Сербской, Польской и Грузинской церквей, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Остальные христиане отмечают это событие в ночь с 24 на 25 декабря. Это конфессии и церкви, которые придерживаются григорианского и ново-юлианского календаря: Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.
https://ria.ru/20190107/1548431360.html
https://ria.ru/20210107/patriarkh--1592188837.html
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иисус христос, римско-католическая церковь, рождество христово, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, сша

В Русской православной церкви встречают Рождество Христово

02:45 07.01.2021 (обновлено: 05:07 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПраздничный фейерверк возле Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске в честь Рождества Христова. 6 января 2019
Праздничный фейерверк возле Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске в честь Рождества Христова. 6 января 2019 - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Один из 12 главных праздников христианства - Рождество Христово - встречают 7 января в Русской православной церкви и в некоторых других поместных православных церквях мира, а также католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем двухтысячелетней давности. Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом, который не был "родным" отцом Иисуса. Христиане верят, что Мария зачала от Святого Духа, непорочно - таким образом, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога. Мест в Вифлеемских гостиницах для Иосифа и Марии не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, - там и родился Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота) изображают младенца Иисуса на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, что были неподалеку: о рождении Спасителя им сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы, поскольку увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.
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"Сегодня великий день, когда мы вспоминаем явление Бога во плоти, а через него явление Божественного разума, Божественной силы, Божественной воли. И как же для всех нас должно быть радостно, что в 2021 году по Рождестве Христовом мы прославляем того самого новорожденного младенца, которого прославляли пастухи в Вифлеемской пещере, которому поклонялись древние мудрецы. Вера о нем как о Спасителе мира содержится в Церкви от тех древних дней до дня сегодняшнего. Да сохраняется вера, которая дает нам возможность отличать добро от зла – в наших сердцах, нашем разуме и сердцах следующих поколений", - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду на проповеди после литургии в столичном храме Христа Спасителя.
Патриарх Кирилл в ночь на 7 января провел рождественское ночное богослужение в храме Христа Спасителя. В этом году из-за эпидемии на патриаршее богослужение не пускали людей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями.
Накануне 6 января в Церкви встретили Рождественский сочельник или навечерие Рождества Христова. В храмах в этот день шли праздничные богослужения: утром - царские часы, великая вечерня и литургия Василия Великого, вечером – всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром 7 января в храмах также отслужат одну или несколько (раннюю и позднюю) праздничных литургий.
Ранее в Русской православной церкви напомнили верующим о необходимости носить маски в храме и не посещать богослужения, в том числе рождественские, при появлении признаков недомогания.
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В связи с эпидемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов (как и мирян) обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, в том числе во время исповеди. А верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезинфицирующим раствором после каждого причастника, запивку раздавать в одноразовых стаканчиках, помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку по-прежнему нельзя, иконы, крест и Евангелие должны регулярно протирать дезраствором. Если в конкретном храме санитарные меры не соблюдают, священники советуют обратиться к настоятелю, а если он не прислушается, к архиерею.
Рождество встречают 7 января члены Русской православной, а также Иерусалимской, Сербской, Польской и Грузинской церквей, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Остальные христиане отмечают это событие в ночь с 24 на 25 декабря. Это конфессии и церкви, которые придерживаются григорианского и ново-юлианского календаря: Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.
Верующая у вертепа во время рождественского богослужения - РИА Новости, 1920, 07.01.2020
7 января 2020, 08:00Религия и мировоззрение
Загадка календарей: почему православные празднуют порознь с католиками
 
Религия и мировоззрениеИисус ХристосРимско-католическая церковьРождество ХристовоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьСША
 
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