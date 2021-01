https://ria.ru/20210107/rokery-1591298372.html

Грешник, монахи и красавица. Кто такие христианские рокеры

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Павел Сурков. В рождественские каникулы хочется послушать что-то волшебное, как минимум — необычное. Праздничная атмосфера располагает к разговору об одном любопытном мировом тренде, ощутимом и в России. О современной христианской музыке, о том, в каких стилях и жанрах прославляют Господа, — в материале РИА Новости.О несчастных и счастливых, о добре и злеСовременная христианская музыка — даже не стиль, а смешение самых разнообразных направлений, объединенных общей тематикой. Исполнители в основе песен закрепляют христианские ценности, однако при этом умудряются не скатываться ни в религиозную пропаганду, ни в сектантство. Нет, это не собственно духовная музыка, хотя и в ней, конечно, существуют свои звезды — от хоров различных монастырей до всемирно известных певцов в жанре госпела.Одним из первых христианских музыкальных хитов стала записанная в конце 60-х песня американца Ларри Нормана Why should the devil have all the good music? ("Почему у дьявола вся хорошая музыка?" — Прим. ред.). Музыка того времени со всей ее провокативностью и экспериментальностью ну никак не увязывалась с христианскими традициями. И Норман задал совершенно правильный вопрос: ну, так что же, рокерам вообще нельзя говорить о добре и вечных ценностях, только и надо что воспевать секс да наркотики?Более того, идея всеобщей братской любви отлично "вписалась" и в движение хиппи. Так выделение на Западе христианской рок- и поп-музыки в отдельный совершенно независимый жанр четко оформилось и окончательно закрепилось не только в шоу-бизнесе, но и в хит-парадах.Не злой рокСегодня христианская музыка использует любые доступные стили — например, группа As I lay dying играет самый настоящий металкор, весьма суровый, вот только песни проникнуты истинно благостной тематикой. Правда, жизнь Тима Ламбезиса, основателя группы, далека от идеальной. Несколько лет назад он всерьез собрался прикончить жену, но попался и получил срок за покушение на убийство. В тюрьме Тим в очередной раз переосмыслил жизнь, раскаялся — и снова отправился гастролировать (теперь в песнях, естественно, зазвучал автобиографический мотив покаяния). Когда по миру начал шествовать блэк-метал, заигрывавший с дьявольскими темами, появился… христианский блэк-метал. Ничуть не менее суровый, полный жестких гитарных риффов и экстремального вокала. Но никакого прославления темных сил, исключительно вера в победу Добра и Света.Выглядят, впрочем, христианские блэк-металлисты иногда очень занятно. Чего стоит, например, норвежская группа Drotthar, записавшая первый альбом на основе Откровения Иоанна Богослова. Эти ребята выходят на сцену в военной форме (как правило, в советских мундирах или одежде армии ГДР). В их текстах попадаются русские слова, но при этом содержание песен — на удивление приличное и лишенное любой примеси дьяволопоклонства. Да, они поют о кошмарах и ужасах, но это предупреждение, а вовсе не восхваление. А итальянец Чезаре Боницци? Весьма благообразный монах-капуцин, много лет проповедовавший в Африке, перебрался в Италию, собрал коллектив под названием Fratello Metallo и начал активно трясти бородой на ведущих европейских фестивалях.Проповедовать он, впрочем, при этом не забывал. А когда группа вдруг стала приносить основателю ощутимый доход, он на время ее распустил. Причина проста: стяжательство, превращение в часть шоу-бизнеса и коммерции противоречат и его христианским, и рокерским убеждениям. Потом, правда, продолжил выступать, но уже с новым составом.Миллионы зрителей по всему миру собирает и группа Skillet (да и у нас в стране у этих ребят были полные стадионы) — коллектив, образованный по совету местного пастора, просвещавшего мальчишек при церкви. Хотите сочинять песни? — Да пожалуйста, только думайте, о чем поете! В результате появилась одна из самых популярных молодежных команд, у которой в активе аж две номинации на премию "Грэмми" и огромное международное признание. Русские звезды Есть и у нас весьма успешные христианские коллективы. Первой стала группа "Сыновья России", организованная иеродиаконом Рафаилом (Романовым) — его музыкальное подвижничество даже получило патриаршее благословение. В постоянный состав входит также Павел Титовец, основатель культовой в свое время команды "Нюанс". В молодежной отечественной христианской музыке можно выделить Дарину Кочанжи. Она родилась в Одессе, но творчество ее популярно во всем русскоязычном мире, в том числе благодаря красивым и ярким клипам с миллионными просмотрами в Сети. Дарина следует традициям мировой христианской музыки: аранжировки, соответствующие современным трендам, и тексты, проникнутые идеей любви и добра. Ничто возвышенное не чуждо и признанным звездам сцены, а то и отцам-основателям отдельных жанров. Одна из первых русских хеви-групп — "Черный кофе" — уже давно включает в программы песни стопроцентно христианской тематики. И лучшая из них — это, пожалуй, "А Наш-то, Наш…", написанная на стихи замечательного поэта Тимура Кибирова.Так что если вдруг захочется послушать на рождественских каникулах современное по звучанию, но благостное по содержанию, — выбор, как видите, невероятно велик. Дальше все зависит от вашего вкуса.

