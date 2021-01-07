https://ria.ru/20210107/protesty-1592188707.html

В полиции подтвердили смерть раненной в конгрессе женщины

В полиции подтвердили смерть раненной в конгрессе женщины

Представитель полиции Вашингтона Дастин Стернбек подтвердил, что женщина, раненная в ходе протестов в конгрессе США, скончалась. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T02:36

2021-01-07T02:36

2021-01-07T02:36

беспорядки в вашингтоне

капитолий

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Представитель полиции Вашингтона Дастин Стернбек подтвердил, что женщина, раненная в ходе протестов в конгрессе США, скончалась."Да, взрослая женщина, раненная в Капитолии, была объявлена (мертвой - ред.) в районной больнице", - сообщил Стернбек телеканалу CNN.Ранее телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что женщина скончалась.Ранее сообщалось, что женщина получила ранение в грудь. Телеканал MSNBC транслировал кадры, как ее на каталке вывозили из здания к машине скорой помощи. На этой записи видно, что у женщины залита кровью шея.Кроме того, были показаны кадры момента, когда прозвучал выстрел: на них не видно, что происходит в толпе протестующих в конгрессе, но слышен звук, после чего раненую женщину укладывают на пол. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592188538.html

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капитолий, вашингтон (город), сша, в мире