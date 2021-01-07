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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/protesty-1592188707.html
В полиции подтвердили смерть раненной в конгрессе женщины
В полиции подтвердили смерть раненной в конгрессе женщины
Представитель полиции Вашингтона Дастин Стернбек подтвердил, что женщина, раненная в ходе протестов в конгрессе США, скончалась. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T02:36
2021-01-07T02:36
беспорядки в вашингтоне
капитолий
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Представитель полиции Вашингтона Дастин Стернбек подтвердил, что женщина, раненная в ходе протестов в конгрессе США, скончалась."Да, взрослая женщина, раненная в Капитолии, была объявлена (мертвой - ред.) в районной больнице", - сообщил Стернбек телеканалу CNN.Ранее телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что женщина скончалась.Ранее сообщалось, что женщина получила ранение в грудь. Телеканал MSNBC транслировал кадры, как ее на каталке вывозили из здания к машине скорой помощи. На этой записи видно, что у женщины залита кровью шея.Кроме того, были показаны кадры момента, когда прозвучал выстрел: на них не видно, что происходит в толпе протестующих в конгрессе, но слышен звук, после чего раненую женщину укладывают на пол. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
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капитолий, вашингтон (город), сша, в мире

В полиции подтвердили смерть раненной в конгрессе женщины

02:36 07.01.2021
 
© РИА Новости / Артур ГабдрахмановЗдание Капитолия в Вашингтоне после протестов
Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Представитель полиции Вашингтона Дастин Стернбек подтвердил, что женщина, раненная в ходе протестов в конгрессе США, скончалась.
"Да, взрослая женщина, раненная в Капитолии, была объявлена (мертвой - ред.) в районной больнице", - сообщил Стернбек телеканалу CNN.
Ранее телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что женщина скончалась.
Ранее сообщалось, что женщина получила ранение в грудь. Телеканал MSNBC транслировал кадры, как ее на каталке вывозили из здания к машине скорой помощи. На этой записи видно, что у женщины залита кровью шея.
Кроме того, были показаны кадры момента, когда прозвучал выстрел: на них не видно, что происходит в толпе протестующих в конгрессе, но слышен звук, после чего раненую женщину укладывают на пол.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Беспорядки в ВашингтонеКапитолийВашингтон (город)СШАВ мире
 
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