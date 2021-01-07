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В Сочи завели уголовное дело после многочисленных лесных пожаров
В Сочи завели уголовное дело после многочисленных лесных пожаров
Полиция в Сочи возбудила уголовное дело после многочисленных лесных пожаров, которые больше недели тушили в разных районах курорта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T17:02
2021-01-07T17:02
сочи
происшествия
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СОЧИ, 7 янв - РИА Новости. Полиция в Сочи возбудила уголовное дело после многочисленных лесных пожаров, которые больше недели тушили в разных районах курорта, сообщил РИА Новости представитель УВД города.С 30 декабря в Сочи в разных районах возникали природные пожары. По несколько возгораний лесной подстилки в день было как в труднодоступных местах, так и вблизи населенных пунктов. Огонь не угрожал жителям, однако от него пострадали несколько десятков гектаров леса. Сотни спасателей, лесников, казаков тушили пожары, неоднократно привлекалась авиация. Только 6 января, когда пошел дождь, в городе были потушены последние пожары. По словам специалистов, причиной возгорания стали засушливые лето и осень, а также человеческий фактор. По данным властей, выявлены пять жителей, причастных к поджогам.Он уточнил, что полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий направленных на розыск и установление причастных к возгораниям лиц.
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сочи, происшествия

В Сочи завели уголовное дело после многочисленных лесных пожаров

17:02 07.01.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудник службы спасения города Сочи на месте природного пожара в Лазаревском районе около села Барановка на территории Сочинского национального парка
Сотрудник службы спасения города Сочи на месте природного пожара в Лазаревском районе около села Барановка на территории Сочинского национального парка - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 7 янв - РИА Новости. Полиция в Сочи возбудила уголовное дело после многочисленных лесных пожаров, которые больше недели тушили в разных районах курорта, сообщил РИА Новости представитель УВД города.
С 30 декабря в Сочи в разных районах возникали природные пожары. По несколько возгораний лесной подстилки в день было как в труднодоступных местах, так и вблизи населенных пунктов. Огонь не угрожал жителям, однако от него пострадали несколько десятков гектаров леса. Сотни спасателей, лесников, казаков тушили пожары, неоднократно привлекалась авиация. Только 6 января, когда пошел дождь, в городе были потушены последние пожары. По словам специалистов, причиной возгорания стали засушливые лето и осень, а также человеческий фактор. По данным властей, выявлены пять жителей, причастных к поджогам.
"По фактам возгорания лесной подстилки на участках лесного массива города Сочи, следственным управлением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", - пояснил представитель ведомства.
Он уточнил, что полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий направленных на розыск и установление причастных к возгораниям лиц.
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