https://ria.ru/20210107/pozhary-1592257852.html

В Сочи завели уголовное дело после многочисленных лесных пожаров

В Сочи завели уголовное дело после многочисленных лесных пожаров

Полиция в Сочи возбудила уголовное дело после многочисленных лесных пожаров, которые больше недели тушили в разных районах курорта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T17:02

2021-01-07T17:02

2021-01-07T17:02

сочи

происшествия

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СОЧИ, 7 янв - РИА Новости. Полиция в Сочи возбудила уголовное дело после многочисленных лесных пожаров, которые больше недели тушили в разных районах курорта, сообщил РИА Новости представитель УВД города.С 30 декабря в Сочи в разных районах возникали природные пожары. По несколько возгораний лесной подстилки в день было как в труднодоступных местах, так и вблизи населенных пунктов. Огонь не угрожал жителям, однако от него пострадали несколько десятков гектаров леса. Сотни спасателей, лесников, казаков тушили пожары, неоднократно привлекалась авиация. Только 6 января, когда пошел дождь, в городе были потушены последние пожары. По словам специалистов, причиной возгорания стали засушливые лето и осень, а также человеческий фактор. По данным властей, выявлены пять жителей, причастных к поджогам.Он уточнил, что полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий направленных на розыск и установление причастных к возгораниям лиц.

https://ria.ru/20201030/drony-1581920217.html

сочи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия