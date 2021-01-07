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В Москве четыре человека погибли при пожаре в многоэтажном доме

В Москве четыре человека погибли при пожаре в многоэтажном доме

Четыре человека погибли в результате пожара в квартире на западе Москвы, пять человек удалось спасти, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T14:31

2021-01-07T14:31

2021-01-07T14:37

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара в квартире на западе Москвы, пять человек удалось спасти, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.Пожар произошел в квартире на 7-ом этаже в 22-этажном жилом доме, расположенном на Беловежской улице.Он также сообщил, что спасателям удалось спасти пять человек.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия