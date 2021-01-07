СК выясняет обстоятельства гибели двоих мужчин при пожаре в Калининграде
12:31 07.01.2021 (обновлено: 13:38 07.01.2021)
© Фото : ГУ МЧС России по Калининградской областиПожар на Тамбовской улице в Калининграде
© Фото : ГУ МЧС России по Калининградской области
КАЛИНИНГРАД, 7 янв - РИА Новости. Следователи управления СК РФ по Калининградской области выясняют обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре в жилом доме в Калининграде, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко.
"Сегодня ночью в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при тушении пожара в одном из жилых домов на улице Тамбовской в городе Калининграде обнаружены тела двух мужчин. По данному факту следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка", - сказала Гацко.
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Она отметила, что в настоящее время следователи завершили осмотр места происшествия, установили личности погибших — 35 лет и 61 года, которые проживали в этом доме. По словам Гацко, видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на телах погибших не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Точную причину и очаг возгорания поможет определить пожарно-техническая судебная экспертиза.