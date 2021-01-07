https://ria.ru/20210107/pozhar-1592226068.html

СК выясняет обстоятельства гибели двоих мужчин при пожаре в Калининграде

СК выясняет обстоятельства гибели двоих мужчин при пожаре в Калининграде

Следователи управления СК РФ по Калининградской области выясняют обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре в жилом доме в Калининграде, сообщила журналистам... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T12:31

2021-01-07T12:31

2021-01-07T13:38

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 7 янв - РИА Новости. Следователи управления СК РФ по Калининградской области выясняют обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре в жилом доме в Калининграде, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко.Она отметила, что в настоящее время следователи завершили осмотр места происшествия, установили личности погибших — 35 лет и 61 года, которые проживали в этом доме. По словам Гацко, видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на телах погибших не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Точную причину и очаг возгорания поможет определить пожарно-техническая судебная экспертиза.

https://ria.ru/20210106/pozhar-1592152641.html

калининградская область

калининград

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следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград, происшествия