https://ria.ru/20210107/pogoda-1592209807.html

В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы

В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы

На следующей неделе в Москву придут аномальные сибирские морозы, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T09:54

2021-01-07T09:54

2021-01-07T11:25

погода

центр "фобос"

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156300/91/1563009172_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_b7a7496abe14a290cc5f43c5628a758d.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. На следующей неделе в Москву придут аномальные сибирские морозы, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Самое интересное ожидаем на следующей неделе, когда начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс: температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким и мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы", — сказал он.По словам синоптика, уже в понедельник, 11 января, под утро температура понизится до минус 15 — минус 20, а днем будет не выше минус 12-17. Следующей ночью и вовсе похолодает до минус 20-25, а местами даже до минус 27. Днем 12 января в Москве будет минус 15-17, по области — минус 14-19, минус 15-20.Он отметил, что таких морозов не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой. "Последние три года такого холода мы не наблюдали, у нас зимы были теплые. Поэтому впервые за несколько лет в Москве и Центральной России ударят сибирские морозы. То есть зима с нормальными сугробами и аномальными морозами", — сказал Тишковец.Он добавил, что мощное похолодание начнется уже вечером 10 января.

https://ria.ru/20210104/kholoda-1591946678.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, центр "фобос", москва, общество