https://ria.ru/20210107/pogoda-1592209807.html
В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы
В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы
На следующей неделе в Москву придут аномальные сибирские морозы, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T09:54
2021-01-07T09:54
2021-01-07T11:25
погода
центр "фобос"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156300/91/1563009172_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_b7a7496abe14a290cc5f43c5628a758d.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. На следующей неделе в Москву придут аномальные сибирские морозы, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Самое интересное ожидаем на следующей неделе, когда начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс: температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким и мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы", — сказал он.По словам синоптика, уже в понедельник, 11 января, под утро температура понизится до минус 15 — минус 20, а днем будет не выше минус 12-17. Следующей ночью и вовсе похолодает до минус 20-25, а местами даже до минус 27. Днем 12 января в Москве будет минус 15-17, по области — минус 14-19, минус 15-20.Он отметил, что таких морозов не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой. "Последние три года такого холода мы не наблюдали, у нас зимы были теплые. Поэтому впервые за несколько лет в Москве и Центральной России ударят сибирские морозы. То есть зима с нормальными сугробами и аномальными морозами", — сказал Тишковец.Он добавил, что мощное похолодание начнется уже вечером 10 января.
https://ria.ru/20210104/kholoda-1591946678.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156300/91/1563009172_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f05599eae3f1b5a65da59c777bf4f06b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, центр "фобос", москва, общество
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
На следующей неделе в Москву
придут аномальные сибирские морозы, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец
.
"Самое интересное ожидаем на следующей неделе, когда начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс: температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким и мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы", — сказал он.
По словам синоптика, уже в понедельник, 11 января, под утро температура понизится до минус 15 — минус 20, а днем будет не выше минус 12-17. Следующей ночью и вовсе похолодает до минус 20-25, а местами даже до минус 27. Днем 12 января в Москве будет минус 15-17, по области — минус 14-19, минус 15-20.
Он отметил, что таких морозов не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой. "Последние три года такого холода мы не наблюдали, у нас зимы были теплые. Поэтому впервые за несколько лет в Москве и Центральной России ударят сибирские морозы. То есть зима с нормальными сугробами и аномальными морозами", — сказал Тишковец.
Он добавил, что мощное похолодание начнется уже вечером 10 января.
"Так что готовим зимние теплые вещи, впереди нас ждут испытания русскими морозами, что, наверное, тоже приятно, мы давно этого не видели", — заключил синоптик.