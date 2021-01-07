https://ria.ru/20210107/pensilvaniya-1592204352.html

Сенат США отклонил возражения против утверждения выборов в Пенсильвании

Сенат США отклонил возражения против утверждения выборов в Пенсильвании

Сенат отклонил возражения против утверждения голосов выборщиков в Пенсильвании, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T08:45

2021-01-07T08:45

2021-01-07T10:56

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пенсильвания

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Сенат отклонил возражения против утверждения голосов выборщиков в Пенсильвании, свидетельствуют результаты голосования.Возражения поддержали 92 сенатора, против были 7.Позднее Палата представителей США вслед за сенатом отклонила возражения против утверждения голосов выборщиков Пенсильвании, свидетельствуют результаты голосования.Возражения поддержали 92 сенатора, против были семь.Обсуждение проходит на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США. Погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

https://ria.ru/20210107/slutskiy-1592213667.html

пенсильвания

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