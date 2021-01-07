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Пелоси заявила, что конгресс возобновит работу по сертификации выборов
Пелоси заявила, что конгресс возобновит работу по сертификации выборов
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подтвердила, что конгресс возобновит работу по утверждению итогов президентских выборов сегодня. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T02:55
2021-01-07T02:55
2021-01-07T02:55
беспорядки в вашингтоне
нэнси пелоси
джо байден
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подтвердила, что конгресс возобновит работу по утверждению итогов президентских выборов сегодня.Как сообщает телеканал CNN, Пелоси сказала, что "было принято решение продолжать (работу по сертификации голосов выборщиков) сегодня вечером".В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтон на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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нэнси пелоси, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире