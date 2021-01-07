https://ria.ru/20210107/patriarkh--1592188837.html

Патриарх Кирилл призвал сделать верные выводы из года борьбы с COVID-19

Патриарх Кирилл призвал сделать верные выводы из года борьбы с COVID-19

Людям нужно сделать правильные выводы из испытаний, связанных с эпидемией, в частности, оставаться верными заповедям, слову Божьему – в этом проявится... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T02:37

2021-01-07T02:37

2021-01-07T02:37

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Людям нужно сделать правильные выводы из испытаний, связанных с эпидемией, в частности, оставаться верными заповедям, слову Божьему – в этом проявится человеческая мудрость и счастье, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в обращении перед ночным рождественским богослужением в храме Христа Спасителя.Седьмого января Рождество Христово встретили в Русской православной и некоторых поместных православных церквях, а также католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Накануне, 6 января, в храмах шли праздничные богослужения: утром - царские часы и литургия Василия Великого, вечером – всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста.Патриарх Кирилл в ночь на 7 января проводел рождественское ночное богослужение в храме Христа Спасителя. В этом году из-за эпидемии на патриаршее богослужение не пускали людей старше 65 лет и страдающих хроническими болезнями.Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством Христовым и отметил, что минувший год был трудным."Да поможет нам Господь преодолеть опасный вирус, укрепить здравие – душевное и телесное, восстановить жизнь нашего народа и государства, чтобы только в памяти остался тяжелый год испытаний, который дал нам непростой, но, по всей видимости, нужный урок. Остается только надеяться, что мы с вами этот урок осознали и сделаем из всего того, что с нами произошло и происходит, те выводы, которые помогут нам устроить и внешнюю жизнь, и стяжать внутреннее благополучие", - сказал патриарх Кирилл.По его словам, счастье человека во многом зависит от способности сопротивляться неприятностям, скорбным обстоятельствам, искушениям и соблазнам."Мудрость человеческая, наверное, в том заключается, чтобы из страданий, скорбей и испытаний, равно как из радостей, из человеческого счастья мы умели делать правильные выводы. Ни одно, ни другое нас не должно выбивать из жизненной колеи, лишать нас нравственных координат в жизни. Мы должны оставаться в первую очередь верными тем божественным законам, которые Господь нам дал. В этой верности заповедям, слову Божьему – в этом проявляется человеческая мудрость и подлинное человеческое счастье", - предположил патриарх Кирилл.Он также призвал соблюдать санитарные требования и отметил, что по сравнению с Пасхой людей в храме стало больше. "Злое поветрие, вирус, который явился большим испытанием для нашего народа, постепенно уходит. Мы надеемся, что это так. Чтобы окончательно победить эту болезнь, нужно продолжать выполнять все предписания, которые исходят от медицинских и санитарных властей, нужно быть очень осторожным, но одновременно помнить, что и это испытание пройдет. И надеемся, пройдет в самом обозримом будущем", - заключил предстоятель Русской церкви.В связи с эпидемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов (как и мирян) обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, в том числе во время исповеди. А верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезраствором после каждого причастника, запивку раздавать в одноразовых стаканчиках, помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку по-прежнему нельзя, иконы, крест и Евангелие должны регулярно протирать дезраствором. Если в конкретном храме санитарные меры не соблюдают, священники советуют обратиться настоятелю, а если он не прислушается, к архиерею.Рождество встречают 7 января члены Русской православной, а также Иерусалимской, Сербской, Польской и Грузинской церквей, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Остальные христиане отмечают это событие в ночь с 24 на 25 декабря. Это конфессии и церкви, которые придерживаются григорианского и ново-юлианского календаря: Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.

https://ria.ru/20210106/patriarkh-1592106014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, москва, сша