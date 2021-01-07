Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/otstavka-1592256692.html
Спецпосланник президента США по Северной Ирландии ушел в отставку
Спецпосланник президента США по Северной Ирландии ушел в отставку
Спецпосланник президента США по Северной Ирландии и экс-глава аппарата Белого дома Мик Малвени объявил, что уходит в отставку, не желая иметь ничего общего с... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:48
2021-01-07T16:49
захват капитолия в вашингтоне
северная ирландия
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592255637_0:132:2661:1629_1920x0_80_0_0_ae9f01bafcfd39ea7726ed59fb67e9e6.jpg
ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости. Спецпосланник президента США по Северной Ирландии и экс-глава аппарата Белого дома Мик Малвени объявил, что уходит в отставку, не желая иметь ничего общего с произошедшими накануне в Вашингтоне событиями.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека."Мы не подписывались на то, что мы видели прошлым вечером. Мы подписывались на то, чтобы снова сделать Америку великой, понизить налоги и снизить регулирование. У президента есть большой список успехов, которыми мы можем гордиться. Но все это вчера ушло, и думаю, вы правильно задаете вопрос о том, как это случилось", - отметил Малвени.Он также добавил, что Трамп "уже не тот, что был восемь месяцев назад".
https://ria.ru/20210107/otstavka-1592212994.html
северная ирландия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592255637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed2c1920a841ce83cea06717ec203370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северная ирландия, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Спецпосланник президента США по Северной Ирландии ушел в отставку

16:48 07.01.2021 (обновлено: 16:49 07.01.2021)
 
© AFP 2020 / Drew Angerer/Getty ImagesМик Малвени
Мик Малвени - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© AFP 2020 / Drew Angerer/Getty Images
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости. Спецпосланник президента США по Северной Ирландии и экс-глава аппарата Белого дома Мик Малвени объявил, что уходит в отставку, не желая иметь ничего общего с произошедшими накануне в Вашингтоне событиями.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
"Я позвонил Майку Помпео (госсекретарю США – ред.) вчера, чтобы сказать ему, что ухожу от всего этого. Я не могу. Я не могу остаться. Те, кто решил остаться, и я с некоторыми из них говорил, решили остаться, потому что боятся, что президент может поставить кого-то хуже", - сказал Малвени в эфире американского телеканала CNBC, добавив, что многие официальные лица все же покинут свои посты.
"Мы не подписывались на то, что мы видели прошлым вечером. Мы подписывались на то, чтобы снова сделать Америку великой, понизить налоги и снизить регулирование. У президента есть большой список успехов, которыми мы можем гордиться. Но все это вчера ушло, и думаю, вы правильно задаете вопрос о том, как это случилось", - отметил Малвени.
Он также добавил, что Трамп "уже не тот, что был восемь месяцев назад".
Заместитель советника президента США по национальной безопасности Мэттью Поттингер - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 10:35Захват Капитолия в Вашингтоне
СМИ: заместитель советника Трампа подал в отставку после беспорядков
 
Захват Капитолия в ВашингтонеСеверная ИрландияДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23Умерла звезда "Полицейской академии"
07:13На Сахалине два человека погибли в ДТП с машиной медслужбы
07:10Районы базирования российских ракет перешли на цифровые технологии
07:04Саперы очистили почти 440 гектаров территории в Карабахе
07:03Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от COVID-19
06:05Два полка в ЦВО перевооружили на комплекс С-400
05:27Названо опасное заболевание, на которое указывает покраснение языка
05:21Просившие о помощи моряки в Намибии вернулись в Россию
05:15В США восхитились новым российским мотоциклом Ural
05:14WSJ: министр образования США подала в отставку из-за атаки на Капитолий
05:03Российские врачи помогли жителям удаленных населенных пунктов в Карабахе
04:59CNBC: Помпео обсуждал применение 25-й поправки для отстранения Трампа
04:47Полицейский пристав сената ушел в отставку после беспорядков в Капитолии
04:28Полиция Капитолия опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера
04:25Байден представит кандидатуры министров труда и торговли
04:06Возле Капитолия появились фотографии погибших во время беспорядков
04:04Трамп возобновил записи в Twitter после блокировки
04:03На Украине начался жесткий локдаун
04:01В США врач умер после прививки вакциной Pfizer
03:56Пять назначенцев Трампа в авиарегуляторе уволились из-за беспорядков
Лента новостейМолния