https://ria.ru/20210107/otstavka-1592256692.html

Спецпосланник президента США по Северной Ирландии ушел в отставку

Спецпосланник президента США по Северной Ирландии ушел в отставку

Спецпосланник президента США по Северной Ирландии и экс-глава аппарата Белого дома Мик Малвени объявил, что уходит в отставку, не желая иметь ничего общего с... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T16:48

2021-01-07T16:48

2021-01-07T16:49

захват капитолия в вашингтоне

северная ирландия

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости. Спецпосланник президента США по Северной Ирландии и экс-глава аппарата Белого дома Мик Малвени объявил, что уходит в отставку, не желая иметь ничего общего с произошедшими накануне в Вашингтоне событиями.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека."Мы не подписывались на то, что мы видели прошлым вечером. Мы подписывались на то, чтобы снова сделать Америку великой, понизить налоги и снизить регулирование. У президента есть большой список успехов, которыми мы можем гордиться. Но все это вчера ушло, и думаю, вы правильно задаете вопрос о том, как это случилось", - отметил Малвени.Он также добавил, что Трамп "уже не тот, что был восемь месяцев назад".

https://ria.ru/20210107/otstavka-1592212994.html

северная ирландия

вашингтон (город)

сша

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северная ирландия, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире