Спецпосланник президента США по Северной Ирландии ушел в отставку
16:48 07.01.2021 (обновлено: 16:49 07.01.2021)
ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости. Спецпосланник президента США по Северной Ирландии и экс-глава аппарата Белого дома Мик Малвени объявил, что уходит в отставку, не желая иметь ничего общего с произошедшими накануне в Вашингтоне событиями.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
"Я позвонил Майку Помпео (госсекретарю США – ред.) вчера, чтобы сказать ему, что ухожу от всего этого. Я не могу. Я не могу остаться. Те, кто решил остаться, и я с некоторыми из них говорил, решили остаться, потому что боятся, что президент может поставить кого-то хуже", - сказал Малвени в эфире американского телеканала CNBC, добавив, что многие официальные лица все же покинут свои посты.
"Мы не подписывались на то, что мы видели прошлым вечером. Мы подписывались на то, чтобы снова сделать Америку великой, понизить налоги и снизить регулирование. У президента есть большой список успехов, которыми мы можем гордиться. Но все это вчера ушло, и думаю, вы правильно задаете вопрос о том, как это случилось", - отметил Малвени.
Он также добавил, что Трамп "уже не тот, что был восемь месяцев назад".