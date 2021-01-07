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Один человек погиб при обрушении льда на водопаде на Камчатке
Один человек погиб при обрушении льда на водопаде на Камчатке
Один человек погиб после обрушения глыбы льда на Вилючинском водопаде на Камчатке, под завалами, по предварительным данным, могут находиться ещё 4 человека,... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T07:46
2021-01-07T11:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Один человек погиб после обрушения глыбы льда на Вилючинском водопаде на Камчатке, под завалами, по предварительным данным, могут находиться ещё 4 человека, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.Отмечается, что сообщение о происшествии поступило спасателям в четверг днём по местному времени.В район происшествия вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России, на его борту находятся спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России, оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.Ранее сообщалось, что в СК начали проверку информации о происшествии, готовится к выезду следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Представитель экстренных служб региона не исключил вероятность нахождения под завалами незарегистрированных туристов.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия

Один человек погиб при обрушении льда на водопаде на Камчатке

07:46 07.01.2021 (обновлено: 11:19 07.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюСотрудники МЧС на месте обрушения льда на Вилючинском водопаде
Сотрудники МЧС на месте обрушения льда на Вилючинском водопаде - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Один человек погиб после обрушения глыбы льда на Вилючинском водопаде на Камчатке, под завалами, по предварительным данным, могут находиться ещё 4 человека, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
Отмечается, что сообщение о происшествии поступило спасателям в четверг днём по местному времени.
"Поступила информация, что на Вилючинском водопаде в Елизовском районе произошел обвал льда, есть пострадавшие. По предварительной информации, один человек погиб, еще одного пострадавшего вытащили очевидцы и спустили вниз (ниже водопада), четыре человека остались под завалом", - сказали в МЧС, отметив, что ситуация уточняется.
В район происшествия вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России, на его борту находятся спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России, оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
Ранее сообщалось, что в СК начали проверку информации о происшествии, готовится к выезду следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Вчера, 07:32
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Представитель экстренных служб региона не исключил вероятность нахождения под завалами незарегистрированных туристов.
"Погиб один, трое пострадали при обрушении льда на водопаде на Камчатке, под завалами могут быть незарегистрированные туристы", - сказал представитель экстренных служб региона.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПроисшествия
 
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