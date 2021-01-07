https://ria.ru/20210107/obrushenie-1592202249.html

Один человек погиб при обрушении льда на водопаде на Камчатке

Один человек погиб при обрушении льда на водопаде на Камчатке

Один человек погиб после обрушения глыбы льда на Вилючинском водопаде на Камчатке, под завалами, по предварительным данным, могут находиться ещё 4 человека,... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T07:46

2021-01-07T07:46

2021-01-07T11:19

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592217255_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_4532ef3a95bf3c6f00a89f1dc80b91ad.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Один человек погиб после обрушения глыбы льда на Вилючинском водопаде на Камчатке, под завалами, по предварительным данным, могут находиться ещё 4 человека, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.Отмечается, что сообщение о происшествии поступило спасателям в четверг днём по местному времени.В район происшествия вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России, на его борту находятся спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России, оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.Ранее сообщалось, что в СК начали проверку информации о происшествии, готовится к выезду следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Представитель экстренных служб региона не исключил вероятность нахождения под завалами незарегистрированных туристов.

https://ria.ru/20210106/zaval-1592098831.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия