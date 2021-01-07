https://ria.ru/20210107/obrushenie-1592201391.html

На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, погиб человек

На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, погиб человек

На Вилючинском водопаде в Камчатском крае обрушился лед, по предварительным данным, погиб один человек, сообщили в МЧС. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T07:22

2021-01-07T07:22

2021-01-07T11:18

туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

происшествия

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. На Вилючинском водопаде в Камчатском крае обрушился лед, по предварительным данным, погиб один человек, сообщили в МЧС.Еще три человека оказались под завалами, но их удалось спасти. Двое находятся в удовлетворительном состоянии, еще один — ребенок — в тяжелом. Спасатели не исключают, что под завалами могут быть еще люди.Следственный комитет начал проверку, решается вопрос о выезде следователей на место происшествия.Вилючинский водопад расположен на юге Камчатки, в 39 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 40 метров.

https://ria.ru/20201229/rybak-1591461099.html

камчатский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия