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На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, погиб человек
На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, погиб человек
На Вилючинском водопаде в Камчатском крае обрушился лед, по предварительным данным, погиб один человек, сообщили в МЧС. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T07:22
2021-01-07T11:18
туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
происшествия
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. На Вилючинском водопаде в Камчатском крае обрушился лед, по предварительным данным, погиб один человек, сообщили в МЧС.Еще три человека оказались под завалами, но их удалось спасти. Двое находятся в удовлетворительном состоянии, еще один — ребенок — в тяжелом. Спасатели не исключают, что под завалами могут быть еще люди.Следственный комитет начал проверку, решается вопрос о выезде следователей на место происшествия.Вилючинский водопад расположен на юге Камчатки, в 39 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 40 метров.
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туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия

На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, погиб человек

07:22 07.01.2021 (обновлено: 11:18 07.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюСотрудники МЧС на месте обрушения льда на Вилючинском водопаде
Сотрудники МЧС на месте обрушения льда на Вилючинском водопаде - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. На Вилючинском водопаде в Камчатском крае обрушился лед, по предварительным данным, погиб один человек, сообщили в МЧС.
Еще три человека оказались под завалами, но их удалось спасти. Двое находятся в удовлетворительном состоянии, еще один — ребенок — в тяжелом.
Спасатели не исключают, что под завалами могут быть еще люди.
Следственный комитет начал проверку, решается вопрос о выезде следователей на место происшествия.
Вилючинский водопад расположен на юге Камчатки, в 39 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 40 метров.
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