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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/obama-1592193470.html
Обама обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию
Обама обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию
Экс-президент США Барак Обама обвинил действующего президента Дональда Трампа в разжигании насилия и лжи об итогах выборов на фоне прошедших в среду в... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T04:01
2021-01-07T04:16
беспорядки в вашингтоне
дональд трамп
барак обама
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама обвинил действующего президента Дональда Трампа в разжигании насилия и лжи об итогах выборов на фоне прошедших в среду в Вашингтоне беспорядков.По его словам, это случившееся не должно было быть сюрпризом. Республиканская партия и сочувствующие ей СМИ, по мнению экс-президента, последние два месяца не желали говорить своим сторонникам правду о выборах и что избранный президент Джо Байден вступит в должность 20 января. Подобный отрыв от реальности и привел к таким последствиям, считает Обама.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Избранным президентом по итогам прошедшего голосовании считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
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дональд трамп, барак обама, сша, в мире

Обама обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию

04:01 07.01.2021 (обновлено: 04:16 07.01.2021)
 
© AP Photo / Charles Rex ArbogastБывший президент США Барак Обама
Бывший президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама обвинил действующего президента Дональда Трампа в разжигании насилия и лжи об итогах выборов на фоне прошедших в среду в Вашингтоне беспорядков.

"История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей нашей страны", - говорится в заявлении в Twitter Обамы.

По его словам, это случившееся не должно было быть сюрпризом. Республиканская партия и сочувствующие ей СМИ, по мнению экс-президента, последние два месяца не желали говорить своим сторонникам правду о выборах и что избранный президент Джо Байден вступит в должность 20 января. Подобный отрыв от реальности и привел к таким последствиям, считает Обама.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Избранным президентом по итогам прошедшего голосовании считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Беспорядки в ВашингтонеДональд ТрампБарак ОбамаСШАВ мире
 
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