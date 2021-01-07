https://ria.ru/20210107/natsgvardiya-1592279280.html

К инаугурации Байдена Капитолий оградят забором и введут нацгвардию

К инаугурации Байдена Капитолий оградят забором и введут нацгвардию

На время инаугурации избранного президента США Джо Байдена вокруг Капитолия будет возведен забор, а помогать обеспечивать безопасность будут 6200 бойцов... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T22:00

2021-01-07T22:00

2021-01-07T22:00

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. На время инаугурации избранного президента США Джо Байдена вокруг Капитолия будет возведен забор, а помогать обеспечивать безопасность будут 6200 бойцов Национальной гвардии – больше, чем обычно, сообщила в четверг журналистам мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.По словам принимавшего участие в пресс-конференции министра Сухопутных войск США Райана Маккарти, это больше, чем во время "обычной инаугурации". Он уточнил, что забор жесткой конструкции высотой около двух метров оградит территорию всего комплекса зданий Капитолия, и будет стоять как минимум 30 дней.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим. 2021-01-07T22:00 true PT2M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире