https://ria.ru/20210107/natsgvardiya-1592279280.html
К инаугурации Байдена Капитолий оградят забором и введут нацгвардию
К инаугурации Байдена Капитолий оградят забором и введут нацгвардию
На время инаугурации избранного президента США Джо Байдена вокруг Капитолия будет возведен забор, а помогать обеспечивать безопасность будут 6200 бойцов... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T22:00
2021-01-07T22:00
2021-01-07T22:00
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
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в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. На время инаугурации избранного президента США Джо Байдена вокруг Капитолия будет возведен забор, а помогать обеспечивать безопасность будут 6200 бойцов Национальной гвардии – больше, чем обычно, сообщила в четверг журналистам мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.По словам принимавшего участие в пресс-конференции министра Сухопутных войск США Райана Маккарти, это больше, чем во время "обычной инаугурации". Он уточнил, что забор жесткой конструкции высотой около двух метров оградит территорию всего комплекса зданий Капитолия, и будет стоять как минимум 30 дней.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа
В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки.
Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.
После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
2021-01-07T22:00
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире