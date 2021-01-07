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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/myatezh-1592274639.html
Джонсон обвинил Трампа в разжигании мятежа
Джонсон обвинил Трампа в разжигании мятежа
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что действующий президент США Дональд Трамп разжигал мятеж и что это было "совершенно неправильно". РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T20:33
2021-01-07T21:23
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захват капитолия в вашингтоне
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ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что действующий президент США Дональд Трамп разжигал мятеж и что это было "совершенно неправильно".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Он повторил, что осуждает проявления насилия в Вашингтоне, и назвал действия сторонников Трампа "позорными".
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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа
В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
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великобритания, вашингтон (город), борис джонсон, дональд трамп, сша, в мире

Джонсон обвинил Трампа в разжигании мятежа

20:33 07.01.2021 (обновлено: 21:23 07.01.2021)
 
© REUTERS / Jim BourgПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Jim Bourg
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ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что действующий президент США Дональд Трамп разжигал мятеж и что это было "совершенно неправильно".
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
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"То, что он (Трамп – ред.) подстрекал людей штурмовать Капитолий, и как президент постоянно выражал сомнения в результате свободных и справедливых выборов, я считаю, что это было совершенно неправильно", - сказал Джонсон на пресс-конференции в четверг.

Он повторил, что осуждает проявления насилия в Вашингтоне, и назвал действия сторонников Трампа "позорными".

"Я рад, что избранный президент сейчас должным образом подтвержден, и демократия победила", - добавил он.

 
Захват Капитолия в ВашингтонеВеликобританияВашингтон (город)Борис ДжонсонДональд ТрампСШАВ мире
 
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