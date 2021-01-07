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Джонсон обвинил Трампа в разжигании мятежа
Джонсон обвинил Трампа в разжигании мятежа
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что действующий президент США Дональд Трамп разжигал мятеж и что это было "совершенно неправильно". РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T20:33
2021-01-07T20:33
2021-01-07T21:23
великобритания
вашингтон (город)
захват капитолия в вашингтоне
борис джонсон
дональд трамп
сша
в мире
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ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что действующий президент США Дональд Трамп разжигал мятеж и что это было "совершенно неправильно".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Он повторил, что осуждает проявления насилия в Вашингтоне, и назвал действия сторонников Трампа "позорными".
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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа
В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки.
Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.
После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
2021-01-07T20:33
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