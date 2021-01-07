https://ria.ru/20210107/moshenniki-1592203437.html

Мошенники придумали новую схему обмана по телефону

Мошенники придумали новую схему обмана по телефону

Мошенники придумали новую схему обмана россиян: теперь они звонят с незнакомых номеров и скидывают трубку, чтобы обойти системы идентификации и заставить... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T08:13

2021-01-07T08:13

2021-01-07T12:12

сергей голованов

лаборатория касперского

общество

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана россиян: теперь они звонят с незнакомых номеров и скидывают трубку, чтобы обойти системы идентификации и заставить потенциальную жертву самостоятельно связаться с ними, рассказал РИА Новости ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.Согласно статистике Kaspersky Who Calls, в России в этом году среди всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%. При этом злоумышленники активно пользовались технологией подмены номера. Чаще всего они указывали телефоны финансовых организаций, государственных учреждений или юридических лиц.По словам Голованова, такие системы изначально анализировали только входящие звонки. "А исходящие — нет, потому что никто не думал, что люди сами начнут звонить мошенникам. Но злоумышленники воспользовались этой возможностью, теперь они звонят и бросают трубку. Если человек перезванивает сам, злоумышленники начинают использовать традиционные методы социальной инженерии: представляются сотрудниками службы безопасности банка, пытаются выведать конфиденциальные данные пользователя или убедить перевести деньги на счета мошенников", — сообщил он.Чаще всего, по его словам, злоумышленники звонят через пулы телефонных номеров, которые относятся к интернет-телефонии. Подмена номера позволяет скрыть местоположение, настоящий телефонный номер звонящего. "Злоумышленники могут использовать и обычные сим-карты, но в этом случае сотовые операторы их могут оперативно заблокировать", — отметил он.

https://ria.ru/20210107/moshenniki-1592187025.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей голованов , лаборатория касперского, общество