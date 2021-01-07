https://ria.ru/20210107/moshenniki-1592187025.html

Эксперт рассказал, зачем мошенники записывают ваш голос по телефону

Эксперт рассказал, зачем мошенники записывают ваш голос по телефону

В связи с распространением биометрии мошенники в своих целях могут использовать оцифрованные фрагменты (сэмплы) вашего голоса, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T02:17

2021-01-07T02:17

2021-01-07T02:17

технологии

общество

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. В связи с распространением биометрии мошенники в своих целях могут использовать оцифрованные фрагменты (сэмплы) вашего голоса, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора по технологиям и развитию группы ИБ-компаний Angara Дмитрий Пудов. "Если сервисы будут полагаться на использование голосовых команд по телефону, то мошенники смогут использовать полученные образцы для синтеза вашего голоса и последующей атаки на такие сервисы. Кстати, нейросетей, способных по сэмплам смоделировать голос, уже достаточно", - поясняет эксперт.Уже зафиксировано немало реальных случаев такого мошенничества – так, пару лет назад в одной британской фирме, пользуясь сэмплами голоса начальника, незаконно вывели более 230 тысяч долларов. Пудов напомнил и об опасности использования методов социальной инженерии, с помощью которой мошенники собирают нужные им данные. Например, мошенники воссоздают звонки или сообщения из банка или другого учреждения. Если вам кажется, что разговор записывается, эксперт рекомендует прекратить его. "Старайтесь избегать бессмысленных и не к чему не ведущих разговоров, будь то назойливый спам или мошенники", - заключил он.

https://ria.ru/20210106/utechki-1592102125.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, общество