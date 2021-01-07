https://ria.ru/20210107/moment-1592210636.html

Вирусолог назвал идеальное время для вакцинации переболевших COVID-19

Вирусолог назвал идеальное время для вакцинации переболевших COVID-19

Тем, кто уже переболел COVID-19, прививаться можно будет тогда, когда количество антител снизится до показателей "серой зоны", заявил URA.RU научный сотрудник... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T10:11

2021-01-07T10:11

2021-01-07T15:07

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

александр чепурнов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ura.ru

российский фонд прямых инвестиций

новосибирский государственный университет

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Тем, кто уже переболел COVID-19, прививаться можно будет тогда, когда количество антител снизится до показателей "серой зоны", заявил URA.RU научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов.Он пояснил, что, хотя производители тестов на антитела к коронавирусу используют разные шкалы, у всех есть "серая зона", которая подразумевает, что результат теста не положительный и не отрицательный. Момент, когда показатель антител приближается к этой зоне, будет наиболее подходящим для вакцинации, так как перенесенная болезнь послужит бустом и прививка даст даже лучшие результаты, считает Чепурнов.По его словам, антитела следует проверять раз в полтора месяца, так как их число постепенно снижается.Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов отметил, что вакцинация представляет собой имитацию заражения вирусом. Поэтому тот, у кого титр антител после заболевания превышает пороговые значения в три-четыре раза, уже защищен не меньше вакцинированного. Кроме того, его защищает и клеточный иммунитет, напомнил Нетесов.Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов. Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, и если они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников, затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210107/stabilizatsiya-1592207557.html

https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591908248.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", александр чепурнов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ura.ru, российский фонд прямых инвестиций, новосибирский государственный университет, общество