Капитолий штата Мичиган закрыли из-за сообщения об угрозе
© AFP 2020 / Getty Images/Matthew HatcherУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Капитолия в Лансинге, штат Мичиган
"Здание Капитолия временно закрыто в четверг, 7 января 2021 года, с 7.30 утра (15.30 мск). Полиция штата Мичиган расследует сообщение об угрозе в здании Капитолия", - говорится в размещенном сенатором в Twitter сообщении полиции.
Телеканал Fox отметил, что ранее поступили сообщения о возможном наличии бомбы в здании Капитолия в Мичигане. Правоохранители проводят проверку.
Сенатор Макморроу также написала, что это случилось на фоне произошедших накануне событий у Капитолия в Вашингтоне, и назвала вопиющим тот факт, что многих участников вчерашних инцидентов вывели из здания и просто отправили домой.
В США накануне прошли беспрецедентные беспорядки, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Между тем конгресс на фоне беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США. Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту, несмотря на то, что он сам не согласен с результатами прошедших в стране президентских выборов.