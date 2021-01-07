https://ria.ru/20210107/michigan-1592259778.html

Капитолий штата Мичиган закрыли из-за сообщения об угрозе

Капитолий штата Мичиган закрыли из-за сообщения об угрозе

Капитолий американского штата Мичиган временно закрыли в четверг из-за сообщений об угрозе, сообщила сенатор штата Мэллори Макморроу со ссылкой на местную... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T17:27

2021-01-07T17:27

2021-01-07T17:27

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

мичиган

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Капитолий американского штата Мичиган временно закрыли в четверг из-за сообщений об угрозе, сообщила сенатор штата Мэллори Макморроу со ссылкой на местную полицию.Телеканал Fox отметил, что ранее поступили сообщения о возможном наличии бомбы в здании Капитолия в Мичигане. Правоохранители проводят проверку.Сенатор Макморроу также написала, что это случилось на фоне произошедших накануне событий у Капитолия в Вашингтоне, и назвала вопиющим тот факт, что многих участников вчерашних инцидентов вывели из здания и просто отправили домой.В США накануне прошли беспрецедентные беспорядки, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Между тем конгресс на фоне беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США. Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту, несмотря на то, что он сам не согласен с результатами прошедших в стране президентских выборов.

https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592259113.html

мичиган

вашингтон (город)

сша

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капитолий, дональд трамп, джо байден, мичиган, вашингтон (город), сша, в мире