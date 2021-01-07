https://ria.ru/20210107/metro-1592254947.html

В приложении "Метро Москвы" теперь можно сообщить о забытой вещи

В приложении "Метро Москвы" теперь можно сообщить о забытой вещи

Вышло обновленное мобильное приложение "Метро Москвы", теперь пользователи смогут сообщить о забытой в метро вещи, а также узнать, насколько загружены вагоны... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T16:38

2021-01-07T16:38

2021-01-07T16:38

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apple ios

московский метрополитен

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вышло обновленное мобильное приложение "Метро Москвы", теперь пользователи смогут сообщить о забытой в метро вещи, а также узнать, насколько загружены вагоны поезда при планировании поездки, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.Отмечается, что время прибытия поезда и загруженность вагонов теперь можно узнать при планировании поездки. В разделе "Ещё" можно сообщить о забытой в метро вещи.Кроме того, можно будет выбрать тему приложения в разделе "Ещё", а владельцы телефонов на iOS смогут сменить иконку самого приложения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/metropoliten-1592146785.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple ios, московский метрополитен, технологии, общество