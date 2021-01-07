https://ria.ru/20210107/metro-1592254947.html
В приложении "Метро Москвы" теперь можно сообщить о забытой вещи
В приложении "Метро Москвы" теперь можно сообщить о забытой вещи
Вышло обновленное мобильное приложение "Метро Москвы", теперь пользователи смогут сообщить о забытой в метро вещи, а также узнать, насколько загружены вагоны... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:38
2021-01-07T16:38
2021-01-07T16:38
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вышло обновленное мобильное приложение "Метро Москвы", теперь пользователи смогут сообщить о забытой в метро вещи, а также узнать, насколько загружены вагоны поезда при планировании поездки, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.Отмечается, что время прибытия поезда и загруженность вагонов теперь можно узнать при планировании поездки. В разделе "Ещё" можно сообщить о забытой в метро вещи.Кроме того, можно будет выбрать тему приложения в разделе "Ещё", а владельцы телефонов на iOS смогут сменить иконку самого приложения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/metropoliten-1592146785.html
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apple ios, московский метрополитен, технологии, общество