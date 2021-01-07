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В приложении "Метро Москвы" теперь можно сообщить о забытой вещи
В приложении "Метро Москвы" теперь можно сообщить о забытой вещи
Вышло обновленное мобильное приложение "Метро Москвы", теперь пользователи смогут сообщить о забытой в метро вещи, а также узнать, насколько загружены вагоны... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:38
2021-01-07T16:38
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вышло обновленное мобильное приложение "Метро Москвы", теперь пользователи смогут сообщить о забытой в метро вещи, а также узнать, насколько загружены вагоны поезда при планировании поездки, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.Отмечается, что время прибытия поезда и загруженность вагонов теперь можно узнать при планировании поездки. В разделе "Ещё" можно сообщить о забытой в метро вещи.Кроме того, можно будет выбрать тему приложения в разделе "Ещё", а владельцы телефонов на iOS смогут сменить иконку самого приложения.
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apple ios, московский метрополитен, технологии, общество

В приложении "Метро Москвы" теперь можно сообщить о забытой вещи

16:38 07.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие второго участка Некрасовской линии метро
Открытие второго участка Некрасовской линии метро - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вышло обновленное мобильное приложение "Метро Москвы", теперь пользователи смогут сообщить о забытой в метро вещи, а также узнать, насколько загружены вагоны поезда при планировании поездки, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
"Мы обновили мобильное приложение "Метро Москвы"‎. Оно стало ещё удобнее. Расписание поездов МЦД. Смотрите его в режиме онлайн на каждой станции диаметров и узнавайте все детали своего маршрута", - говорится в сообщении.
Отмечается, что время прибытия поезда и загруженность вагонов теперь можно узнать при планировании поездки. В разделе "Ещё" можно сообщить о забытой в метро вещи.
Кроме того, можно будет выбрать тему приложения в разделе "Ещё", а владельцы телефонов на iOS смогут сменить иконку самого приложения.
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