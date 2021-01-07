https://ria.ru/20210107/lukashenko-1592230743.html

Лукашенко надеется, что 2020 год больше не повторится

Лукашенко надеется, что 2020 год больше не повторится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения в Минске храма Воздвижения Креста Господня выразил надежду, что минувший год в стране больше не... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T13:27

2021-01-07T13:27

2021-01-07T14:49

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 7 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения в Минске храма Воздвижения Креста Господня выразил надежду, что минувший год в стране больше не повторится.Он считает, что белорусам нужен был такой 2020 год, чтобы они "поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим". "Чтобы мы увидели всех, кто с нами рядом, чтобы мы четко определились, кто есть кто. Нам нужен был этот год, но он нужен был нам в прошлом. Я не хочу, чтобы он повторился в этом и будущем году", — заявил глава белорусского государства.Он пожелал, чтобы предстоящий год был лучше предыдущего. "И он будет лучшим, если мы не просто захотим, а сделаем все необходимое, зависящее от каждого из нас так, чтобы этот год был лучше. Но самое главное — берегите друг друга, своих родных, близких", — сказал Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые — по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении несанкционированных акций с улиц во дворы жилых домов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210105/lukashenko-1592053851.html

минск

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире