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Латвия выявила первые случаи нового штамма COVID-19
Латвия выявила первые случаи нового штамма COVID-19
Врачи и пациенты больницы города Огре в Латвии заразились новым штаммом коронавируса, заявил журналистам в четверг главврач медучреждения Дайнис Шировс. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T15:55
2021-01-07T15:55
2021-01-07T15:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
латвия
в мире
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РИГА, 7 янв – РИА Новости. Врачи и пациенты больницы города Огре в Латвии заразились новым штаммом коронавируса, заявил журналистам в четверг главврач медучреждения Дайнис Шировс.До этого новый штамм коронавируса в Латвии не регистрировался. Число заболевших сотрудников больницы и пациентов Шировс не назвал.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, латвия, в мире