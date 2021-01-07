https://ria.ru/20210107/latviya-1592248997.html

Латвия выявила первые случаи нового штамма COVID-19

Латвия выявила первые случаи нового штамма COVID-19

Врачи и пациенты больницы города Огре в Латвии заразились новым штаммом коронавируса, заявил журналистам в четверг главврач медучреждения Дайнис Шировс. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T15:55

2021-01-07T15:55

2021-01-07T15:55

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

латвия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569465295_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_dd2ba2387b905a25cc4be1b9b0978825.jpg

РИГА, 7 янв – РИА Новости. Врачи и пациенты больницы города Огре в Латвии заразились новым штаммом коронавируса, заявил журналистам в четверг главврач медучреждения Дайнис Шировс.До этого новый штамм коронавируса в Латвии не регистрировался. Число заболевших сотрудников больницы и пациентов Шировс не назвал.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/koronavirus-1592129520.html

великобритания

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, латвия, в мире