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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210107/latviya-1592248997.html
Латвия выявила первые случаи нового штамма COVID-19
Латвия выявила первые случаи нового штамма COVID-19
Врачи и пациенты больницы города Огре в Латвии заразились новым штаммом коронавируса, заявил журналистам в четверг главврач медучреждения Дайнис Шировс. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T15:55
2021-01-07T15:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
латвия
в мире
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РИГА, 7 янв – РИА Новости. Врачи и пациенты больницы города Огре в Латвии заразились новым штаммом коронавируса, заявил журналистам в четверг главврач медучреждения Дайнис Шировс.До этого новый штамм коронавируса в Латвии не регистрировался. Число заболевших сотрудников больницы и пациентов Шировс не назвал.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, латвия, в мире

Латвия выявила первые случаи нового штамма COVID-19

15:55 07.01.2021
 
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Улица в Старой Риге - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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РИГА, 7 янв – РИА Новости. Врачи и пациенты больницы города Огре в Латвии заразились новым штаммом коронавируса, заявил журналистам в четверг главврач медучреждения Дайнис Шировс.
"В Огрской больнице выявлены как медики, так и пациенты, которые заразились новой разновидностью вируса COVID-19, являющейся более заразной", - сказал Шировс.
Коронавирус под микроскопом - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 14:06
Определена главная опасность "нигерийского" штамма COVID
До этого новый штамм коронавируса в Латвии не регистрировался. Число заболевших сотрудников больницы и пациентов Шировс не назвал.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияЛатвияВ мире
 
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