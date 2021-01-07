https://ria.ru/20210107/korzun-1592260724.html

Умер ветеран Великой Отечественной войны, журналист Лев Корзун

Умер ветеран Великой Отечественной войны, журналист Лев Корзун

Ветеран Великой Отечественной войны генерал-майор Лев Игнатьевич Корзун умер на 96-м году жизни, сообщил Союз журналистов Москвы, членом которого он был. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T17:36

2021-01-07T17:36

2021-01-07T19:37

россия

союз журналистов москвы

общество

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны генерал-майор Лев Игнатьевич Корзун умер на 96-м году жизни, сообщил Союз журналистов Москвы, членом которого он был. Корзун ушел на фронт в 17 лет, воевал в составе 65-й армии, участвовал в битве на Курской дуге. Был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, тридцатью советскими, российскими и иностранными медалями.Он служил в Генеральном штабе Вооруженных сил СССР, работал заместителем главного редактора журнала "Военная мысль", а позже — "Военно-исторического журнала". Кроме того, Корзун занимался наукой — он автор более чем 120 работ. Также он написал две документальные повести и множество рассказов и очерков.

россия

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2021

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россия, союз журналистов москвы, общество