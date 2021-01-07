https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592265926.html
Легкая форма COVID-19 переросла у россиянки в хроническую
Легкая форма COVID-19 переросла у россиянки в хроническую
Перенесшая коронавирус в легкой форме 39-летняя москвичка рассказала в беседе с "МК" о тяжелых последствиях COVID-19, продолжающихся несколько месяцев. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T18:48
2021-01-07T18:48
2021-01-07T20:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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Легкая форма COVID-19 переросла у россиянки в хроническое заболевание
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Перенесшая коронавирус в легкой форме 39-летняя москвичка рассказала в беседе с "МК" о тяжелых последствиях COVID-19, продолжающихся несколько месяцев. "До болезни я вообще не знала, где у меня находится поджелудочная железа, да и в принципе считала себя здоровой. Но почему-то вирус ударил именно по ней", — рассказала женщина.Она пояснила, что болела с желудочно-кишечными симптомами, и, по ее словам, не узнала бы, что это коронавирус, если бы на работе каждую неделю не делали ПЦР-тесты на инфекцию. "Прошло уже четыре месяца, однако примерно через день меня рвет. Похудела на 15 килограммов, совершенно перестала есть мясо, оно ужасно пахнет", — описала последствия собеседница. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили свыше 85 миллионов случаев заражения новой инфекцией, из которых почти 1,9 миллиона скончались. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Эти же страны лидируют по числу жертв болезни. В России заражены 3,3 миллиона человек, из которых 2,7 миллиона выздоровели и более 60 тысяч скончались. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210107/moment-1592210636.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
Перенесшая коронавирус в легкой форме 39-летняя москвичка рассказала в беседе с "МК
" о тяжелых последствиях COVID-19, продолжающихся несколько месяцев.
"До болезни я вообще не знала, где у меня находится поджелудочная железа, да и в принципе считала себя здоровой. Но почему-то вирус ударил именно по ней", — рассказала женщина.
Она пояснила, что болела с желудочно-кишечными симптомами, и, по ее словам, не узнала бы, что это коронавирус, если бы на работе каждую неделю не делали ПЦР-тесты на инфекцию.
"Прошло уже четыре месяца, однако примерно через день меня рвет. Похудела на 15 килограммов, совершенно перестала есть мясо, оно ужасно пахнет", — описала последствия собеседница.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили свыше 85 миллионов случаев заражения новой инфекцией, из которых почти 1,9 миллиона скончались. Больше всего случаев зафиксировано в США
, Индии
и Бразилии
. Эти же страны лидируют по числу жертв болезни.
В России заражены 3,3 миллиона человек, из которых 2,7 миллиона выздоровели и более 60 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.