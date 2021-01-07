https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592238428.html

В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Суточный прирост зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Японии впервые превысил семитысячную отметку, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T14:40

2021-01-07T14:40

2021-01-07T14:40

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

япония

токио

в мире

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ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Суточный прирост зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Японии впервые превысил семитысячную отметку, сообщил телеканал NHK.По его данным, в четверг к вечеру стало известно о 7490 новых случаев распространения коронавируса. Также телеканал сообщил о гибели за сутки 38 человек от COVID-19.Ранее в тот же день власти страны объявили о введении режима ЧС в Токио и трех близлежащих префектурах, рекомендовав жителям не выходить на улицу после восьми вечера, а ресторанам и барам прекращать работу к этому часу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

япония

токио

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, япония, токио, в мире