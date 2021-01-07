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Распространение нового коронавируса
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В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Суточный прирост зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Японии впервые превысил семитысячную отметку, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T14:40
2021-01-07T14:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
япония
токио
в мире
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ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Суточный прирост зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Японии впервые превысил семитысячную отметку, сообщил телеканал NHK.По его данным, в четверг к вечеру стало известно о 7490 новых случаев распространения коронавируса. Также телеканал сообщил о гибели за сутки 38 человек от COVID-19.Ранее в тот же день власти страны объявили о введении режима ЧС в Токио и трех близлежащих префектурах, рекомендовав жителям не выходить на улицу после восьми вечера, а ресторанам и барам прекращать работу к этому часу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, япония, токио, в мире

В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

14:40 07.01.2021
 
© РИА Новости / Юсуки Сузуки / Перейти в фотобанкТематическая выставка медицинских масок Tokyo Mask Land
Тематическая выставка медицинских масок Tokyo Mask Land - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Юсуки Сузуки
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ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Суточный прирост зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Японии впервые превысил семитысячную отметку, сообщил телеканал NHK.
По его данным, в четверг к вечеру стало известно о 7490 новых случаев распространения коронавируса. Также телеканал сообщил о гибели за сутки 38 человек от COVID-19.
Ранее в тот же день власти страны объявили о введении режима ЧС в Токио и трех близлежащих префектурах, рекомендовав жителям не выходить на улицу после восьми вечера, а ресторанам и барам прекращать работу к этому часу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияТокиоВ мире
 
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