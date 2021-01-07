https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592236553.html
Чехия второй день подряд бьет рекорд по числу новых больных COVID-19
Чехия второй день подряд бьет рекорд по числу новых больных COVID-19
Второй день подряд в Чехии зарегистрировано рекордное за время пандемии число новых больных коронавирусом – 17 668 человек, что на 390 больше, чем днем ранее,... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T14:28
2021-01-07T14:28
2021-01-07T14:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
чехия
в мире
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ПРАГА, 7 янв – РИА Новости. Второй день подряд в Чехии зарегистрировано рекордное за время пандемии число новых больных коронавирусом – 17 668 человек, что на 390 больше, чем днем ранее, сообщил в четверг минздрав.Всего за период пандемии в стране заразились 794,7 тысячи человек, из которых 649,3 тысячи выздоровели, а 12 621 скончались.Правительство Чехии в четверг рассмотрело ситуацию с распространением заболеваний коронавирусом и приняло решение продлить ограничительные меры, принятые 27 декабря, до 22 января, когда завершается действие режима чрезвычайной ситуации. Одновременно кабмин решил обратиться в парламент с предложением о дальнейшем продлении режима ЧС.В республике максимально ограничена общественная жизнь, открытыми остаются только магазины, торгующие продовольственными и бытовыми товарами, а также аптеки. С 21.00 до 5.00 действует комендантский час, в общественных местах разрешены встречи не более, чем двух человек. По словам главы минздрава Яна Блатны, не исключено, что правительство в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки введет запрет на домашние встречи родственников, не проживающих вместе.В конце декабря в стране началась бесплатная и добровольная вакцинация от коронавируса. До конца января должны получить прививки медики, непосредственно работающие с зараженными, пожилые люди в возрасте от 80 лет и старше, а также работники стратегических инфраструктур (пожарные, военнослужащие, сотрудники АЭС) и учителя. С 1 февраля начнется массовая вакцинация населения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592232982.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, чехия, в мире
ПРАГА, 7 янв – РИА Новости.
Второй день подряд в Чехии
зарегистрировано рекордное за время пандемии число новых больных коронавирусом – 17 668 человек, что на 390 больше, чем днем ранее, сообщил в четверг минздрав.
"За минувшие сутки в республике прибавилось рекордное за время пандемии количество новых больных коронавирусом – 17 668 человек. Всего в настоящее время в стране больны 132 725 человек, это также крупнейший показатель за весь период пандемии. В больницах находятся 7143 человека, в том числе 1061 в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Всего за период пандемии в стране заразились 794,7 тысячи человек, из которых 649,3 тысячи выздоровели, а 12 621 скончались.
Правительство Чехии в четверг рассмотрело ситуацию с распространением заболеваний коронавирусом и приняло решение продлить ограничительные меры, принятые 27 декабря, до 22 января, когда завершается действие режима чрезвычайной ситуации. Одновременно кабмин решил обратиться в парламент с предложением о дальнейшем продлении режима ЧС.
В республике максимально ограничена общественная жизнь, открытыми остаются только магазины, торгующие продовольственными и бытовыми товарами, а также аптеки. С 21.00 до 5.00 действует комендантский час, в общественных местах разрешены встречи не более, чем двух человек. По словам главы минздрава Яна Блатны, не исключено, что правительство в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки введет запрет на домашние встречи родственников, не проживающих вместе.
В конце декабря в стране началась бесплатная и добровольная вакцинация от коронавируса. До конца января должны получить прививки медики, непосредственно работающие с зараженными, пожилые люди в возрасте от 80 лет и старше, а также работники стратегических инфраструктур (пожарные, военнослужащие, сотрудники АЭС) и учителя. С 1 февраля начнется массовая вакцинация населения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.