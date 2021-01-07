https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592236553.html

Чехия второй день подряд бьет рекорд по числу новых больных COVID-19

Чехия второй день подряд бьет рекорд по числу новых больных COVID-19

Второй день подряд в Чехии зарегистрировано рекордное за время пандемии число новых больных коронавирусом – 17 668 человек, что на 390 больше, чем днем ранее,... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T14:28

2021-01-07T14:28

2021-01-07T14:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

чехия

в мире

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ПРАГА, 7 янв – РИА Новости. Второй день подряд в Чехии зарегистрировано рекордное за время пандемии число новых больных коронавирусом – 17 668 человек, что на 390 больше, чем днем ранее, сообщил в четверг минздрав.Всего за период пандемии в стране заразились 794,7 тысячи человек, из которых 649,3 тысячи выздоровели, а 12 621 скончались.Правительство Чехии в четверг рассмотрело ситуацию с распространением заболеваний коронавирусом и приняло решение продлить ограничительные меры, принятые 27 декабря, до 22 января, когда завершается действие режима чрезвычайной ситуации. Одновременно кабмин решил обратиться в парламент с предложением о дальнейшем продлении режима ЧС.В республике максимально ограничена общественная жизнь, открытыми остаются только магазины, торгующие продовольственными и бытовыми товарами, а также аптеки. С 21.00 до 5.00 действует комендантский час, в общественных местах разрешены встречи не более, чем двух человек. По словам главы минздрава Яна Блатны, не исключено, что правительство в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки введет запрет на домашние встречи родственников, не проживающих вместе.В конце декабря в стране началась бесплатная и добровольная вакцинация от коронавируса. До конца января должны получить прививки медики, непосредственно работающие с зараженными, пожилые люди в возрасте от 80 лет и старше, а также работники стратегических инфраструктур (пожарные, военнослужащие, сотрудники АЭС) и учителя. С 1 февраля начнется массовая вакцинация населения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592232982.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/koronavirus-1592210497.html

чехия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, чехия, в мире