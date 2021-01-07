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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592232982.html
Новый вариант коронавируса обнаружили в 22 странах Европы
Новый вариант коронавируса обнаружили в 22 странах Европы
Новый штамм коронавируса обнаружен в 22 странах Европы, сообщил в четверг глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T13:56
2021-01-07T15:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
европа
в мире
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ЦЮРИХ, 7 янв — РИА Новости. Новый штамм коронавируса обнаружен в 22 странах Европы, сообщил в четверг глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге."Как и все вирусы, распространяющийся вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю озабоченность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS-CoV-2 (VOC). Двадцать две страны Европейского региона обнаружили этот новый вариант", — сказал Клюге в ходе онлайн-брифинга.Он отметил, что новый вариант распространяется быстрее, хотя и не сказывается на тяжести заболевания. Клюге также сказал, что новая мутация распространяется во всех возрастных группах, и отметил, что дети не относятся к группе повышенного риска.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, европа, в мире

Новый вариант коронавируса обнаружили в 22 странах Европы

13:56 07.01.2021 (обновлено: 15:06 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ЦЮРИХ, 7 янв — РИА Новости. Новый штамм коронавируса обнаружен в 22 странах Европы, сообщил в четверг глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"Как и все вирусы, распространяющийся вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю озабоченность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS-CoV-2 (VOC). Двадцать две страны Европейского региона обнаружили этот новый вариант", — сказал Клюге в ходе онлайн-брифинга.
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21 декабря 2020, 19:16Наука
Новый штамм коронавируса в Великобритании. Откуда он взялся, чем опасен
Он отметил, что новый вариант распространяется быстрее, хотя и не сказывается на тяжести заболевания. Клюге также сказал, что новая мутация распространяется во всех возрастных группах, и отметил, что дети не относятся к группе повышенного риска.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвропаВ мире
 
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