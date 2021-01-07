https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592232115.html

Глава РПЦ поблагодарил волонтеров и медиков за служение во время пандемии

Глава РПЦ поблагодарил волонтеров и медиков за служение во время пандемии

Радость и чувство благодарности вызывает жертвенное служение медиков и волонтеров на благо и здоровье ближним - пока люди способны на такой подвиг, русский... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T13:47

2021-01-07T13:47

2021-01-07T14:00

федор гааз

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религия и мировоззрение

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коронавирус covid-19

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Радость и чувство благодарности вызывает жертвенное служение медиков и волонтеров на благо и здоровье ближним - пока люди способны на такой подвиг, русский народ будет непобедим, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в интервью на телеканале "Россия 1"."То, что сегодня наши добровольцы и особенно наши врачи, медперсонал, рискуя своей жизнью, своим здоровьем, осуществляют свой долг с таким энтузиазмом, дерзновением, без всякого хныканья, без всяких требований "нет, вы нам дайте то-то и то-то, потому что мы делаем такие важные дела" - все это встречает глубокую благодарность со стороны народа. А в моем сердце - и благодарность, и радость, потому что в тяжелый момент нашей жизни оказалось множество людей, способных на подвиг и на жертвенность. Покуда это будет в нашем народе, мы действительно будем непобедимыми, потому что победа всегда связана с жертвой", - сказал патриарх Кирилл.Он напомнил эпидемии прошлого и докторов Федора Гааза и Николая Пирогова. "Это же действительно удивительные примеры того, как во времена, когда не было таких мощных лекарств, как сейчас, врачи шли к больным. Пирогов 16 раз посещал смертельно больных людей, а это была чума, и не заразился, Господь хранил его", - рассказал патриарх Кирилл.Ранее он заявил, что мысль о том, что вера в Бога убережет человека от заражения, является ошибочной, поскольку люди так искушают Бога. Также он назвал грехом пренебрежение здоровьем и призвал верующих с пониманием отнестись к введенным в храмах санитарным мерам.В связи с эпидемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов (как и мирян) обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, в том числе во время исповеди. А верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезраствором после каждого причастника, запивку раздавать в одноразовых стаканчиках, помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку по-прежнему нельзя, иконы, крест и Евангелие должны регулярно протирать дезраствором. Если в конкретном храме санитарные меры не соблюдают, священники советуют обратиться настоятелю, а если он не прислушается, к архиерею.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592231214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федор гааз, религия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь