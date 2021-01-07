https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592231214.html

Патриарх Кирилл заявил, что вера в Бога не убережет от заражения COVID-19

Патриарх Кирилл заявил, что вера в Бога не убережет от заражения COVID-19

Мысль о том, что вера в бога убережет человека от заражения, является ошибочной, а пренебрежение здоровьем - это грех, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T13:35

2021-01-07T13:35

2021-01-07T13:59

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Мысль о том, что вера в бога убережет человека от заражения, является ошибочной, а пренебрежение здоровьем - это грех, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Обращаясь к людям верующим, хотел бы сказать: не надо искушать Господа Бога своего, как сказано в заповедях. <…> Никогда и никто из искренне верующих людей не может искушать Господа, утверждая: поскольку я верующий, поскольку я пошел в храм, поскольку я приложился к святыне, я точно не заболею", - сказал патриарх Кирилл, отвечая на вопрос о ковид-диссидентстве в Рождественском интервью на телеканале "Россия 1".Он напомнил, что точно так же Господь ответил на искушение дьявола, когда тот предложил ему броситься вниз с крыши Иерусалимского храма, "чтобы, не разбившись, доказать свое Божество, свою Божественную силу". "Что Господь ответил? "Не искушай Господа Бога своего", - сказал патриарх Кирилл.Патриарх Кирилл считает, что пренебрежение здоровьем - это грех, а "забота о жизни - непременная обязанность каждого человека". "Вот почему самоубийство является непрощаемым грехом. Жизнь и здоровье - это дар Божий, и ответственность за этот дар несет сам человек. Поэтому всякое действие, которое может разрушить человеческую жизнь, подорвать здоровье, - если это действие является производным нашей доброй или, в данном случае, злой воли, - это, несомненно, грех", - подчеркнул он.По его словам, надо воспитывать людей, "прививать такой образ мысли и такой образ действий, которые минимизировали бы возможность заразиться". "Надеюсь, и сегодня народ с доверием относится ко всем тем указаниям, которые, в том числе, и мне пришлось сделать, и которые направлены на то, чтобы ограничить саму возможность заболевания, в том числе через участие в богослужениях", - обратился патриарх Кирилл.Он отметил, что меры, которые сегодня принимаются в Церкви не новы, и привел в пример чуму в Одессе 1837 года. "Представляю себе, каково было владыке Гавриилу (архиепископ Херсонский и Таврическому – Прим. ред.) - в то время, когда храмы играли центральную роль в жизни людей - издать распоряжение о том, что храмы закрываются. На два месяца храмы были закрыты, затем доступ в храмы был ограничен: у каждого храма стоял наряд полиции", - рассказал патриарх.Ранее в среду в Русской православной церкви напомнили верующим о необходимости носить маски в храме и не посещать богослужения, в том числе рождественские, при появлении признаков недомогания.В связи с эпидемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов (как и мирян) обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, в том числе во время исповеди. А верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику".Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезраствором после каждого причастника, запивку раздавать в одноразовых стаканчиках, помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку по-прежнему нельзя, иконы, крест и Евангелие должны регулярно протирать дезраствором. Если в конкретном храме санитарные меры не соблюдают, священники советуют обратиться к настоятелю, а если он не прислушается, к архиерею.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210107/patriarkh--1592188837.html

https://ria.ru/20210106/tserkov-1592165575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь