https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592217805.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T11:19

2021-01-07T11:19

2021-01-07T11:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,2%, 2. Еврейская автономная область 0,3%, 3. Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Алтай, Республика Саха (Якутия) 0,4%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество