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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592217805.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:19
2021-01-07T11:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,2%, 2. Еврейская автономная область 0,3%, 3. Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Алтай, Республика Саха (Якутия) 0,4%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом COVID-19

11:19 07.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,2%, 2. Еврейская автономная область 0,3%, 3. Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Алтай, Республика Саха (Якутия) 0,4%", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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